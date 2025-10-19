Germersheim – Antrittsbesuch von Oberst Michael Trautermann im Kreishaus Germersheim Austausch über Zivil-Militärische Zusammenarbeit



Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Oberst Michael Trautermann, Kommandeur des Landeskommandos Rheinland-Pfalz, war

gemeinsam mit dem Leiter Kreisverbindungskommando Germersheim, Oberstleutnant

Andreas Weber, zu einem Antrittsbesuch bei Landrat Martin Brandl im Kreishaus Germersheim

zu Gast. Im Mittelpunkt des Gesprächs standen das gegenseitige Kennenlernen, aktuelle

sicherheits- und gesellschaftspolitische Themen sowie Fragen der zivil-militärischen

Zusammenarbeit im Landkreis Germersheim.

Oberst Trautermann, der Ende März die Nachfolge von Oberst Stefan Weber als Kommandeur

des Landeskommandos Rheinland-Pfalz angetreten hat, bringt umfangreiche Erfahrung in der

zivil-militärischen Kooperation mit. Das Landeskommando fungiert als zentrale Schnittstelle

zwischen Bundeswehr und Landesbehörden und übernimmt eine wichtige Rolle in der

territorialen Verteidigungsplanung und der Unterstützung ziviler Stellen – insbesondere in

Krisenlagen. „Der regelmäßige Austausch zwischen militärischen und zivilen Strukturen ist für

die Sicherheit und Krisenfestigkeit unseres Landes unverzichtbar“, betonte Landrat Martin

Brandl. „Gerade in Zeiten einer veränderten Sicherheitslage in Europa zeigt sich, wie

entscheidend ein abgestimmtes Vorgehen zwischen staatlichem Katastrophenschutz und

militärischer Infrastruktur ist.“

Auch Oberst Trautermann unterstrich die Bedeutung des partnerschaftlichen Dialogs mit den

Landkreisen: „Ziel ist eine vertrauensvolle und koordinierte Zusammenarbeit, um im Ernstfall

Hand in Hand agieren zu können.“ Landrat Brandl bedankte sich für den Besuch und hob

hervor: „Ich freue mich sehr über den offenen Austausch und den persönlichen Besuch von

Oberst Trautermann und Oberstleutnant Weber.

Der Landkreis Germersheim legt großen Wert auf eine enge Kooperation mit dem

Landeskommando Rheinland-Pfalz und den Verbindungskommandos vor Ort.“ Der Besuch

diente zugleich dem Aufbau und der Vertiefung der Beziehungen zwischen Kreisverwaltung

und Bundeswehr, insbesondere mit Blick auf die gemeinsame Verantwortung für Sicherheit,

Schutz und Krisenvorsorge in der Region.

Quelle: Kreisverwaltung Germersheim