19.10.2025, 21:16 Uhr

Germersheim – Antrittsbesuch von Oberst Michael Trautermann im Kreishaus Germersheim Austausch über Zivil-Militärische Zusammenarbeit


Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Oberst Michael Trautermann, Kommandeur des Landeskommandos Rheinland-Pfalz, war
gemeinsam mit dem Leiter Kreisverbindungskommando Germersheim, Oberstleutnant
Andreas Weber, zu einem Antrittsbesuch bei Landrat Martin Brandl im Kreishaus Germersheim
zu Gast. Im Mittelpunkt des Gesprächs standen das gegenseitige Kennenlernen, aktuelle
sicherheits- und gesellschaftspolitische Themen sowie Fragen der zivil-militärischen
Zusammenarbeit im Landkreis Germersheim.

Oberst Trautermann, der Ende März die Nachfolge von Oberst Stefan Weber als Kommandeur
des Landeskommandos Rheinland-Pfalz angetreten hat, bringt umfangreiche Erfahrung in der
zivil-militärischen Kooperation mit. Das Landeskommando fungiert als zentrale Schnittstelle
zwischen Bundeswehr und Landesbehörden und übernimmt eine wichtige Rolle in der
territorialen Verteidigungsplanung und der Unterstützung ziviler Stellen – insbesondere in
Krisenlagen. „Der regelmäßige Austausch zwischen militärischen und zivilen Strukturen ist für
die Sicherheit und Krisenfestigkeit unseres Landes unverzichtbar“, betonte Landrat Martin
Brandl. „Gerade in Zeiten einer veränderten Sicherheitslage in Europa zeigt sich, wie
entscheidend ein abgestimmtes Vorgehen zwischen staatlichem Katastrophenschutz und
militärischer Infrastruktur ist.“

Auch Oberst Trautermann unterstrich die Bedeutung des partnerschaftlichen Dialogs mit den
Landkreisen: „Ziel ist eine vertrauensvolle und koordinierte Zusammenarbeit, um im Ernstfall
Hand in Hand agieren zu können.“ Landrat Brandl bedankte sich für den Besuch und hob
hervor: „Ich freue mich sehr über den offenen Austausch und den persönlichen Besuch von
Oberst Trautermann und Oberstleutnant Weber.

Der Landkreis Germersheim legt großen Wert auf eine enge Kooperation mit dem
Landeskommando Rheinland-Pfalz und den Verbindungskommandos vor Ort.“ Der Besuch
diente zugleich dem Aufbau und der Vertiefung der Beziehungen zwischen Kreisverwaltung
und Bundeswehr, insbesondere mit Blick auf die gemeinsame Verantwortung für Sicherheit,
Schutz und Krisenvorsorge in der Region.

Quelle: Kreisverwaltung Germersheim

