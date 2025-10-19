Bad Dürkheim – Verkehrskontrolle führt zu mehreren Strafanzeigen



Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 19.10.2025 gegen 22:45 Uhr konnten Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim in der Karl-Räder-Allee einen 42-jährigen Fahrer eines E-Scooters einer Verkehrskontrolle unterziehen.

Im Rahmen der Kontrolle konnte bei dem Fahrer Alkoholgeruch sowie drogenbedingte Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,81 Promille. Ein durchgeführter Urintest reagierte positiv auf THC, Amphetamin sowie Kokain. Des Weiteren war an dem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht. Bei näherer Inaugenscheinnahme konnte zudem festgestellt werden, dass die Seriennummer des E-Scooters entsprechend entfernt wurde. Einen Eigentumsnachweis konnte der Fahrer nicht vorzeigen, weshalb zusätzlich der Verdacht eines Diebstahls besteht. Der 42-Jährige wurde zur hiesigen Dienststelle verbracht wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Der E-Scooter wurde entsprechend sichergestellt. Der 42-Jährige muss sich nun wegen einer Trunkenheitsfahrt, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie eines Diebstahls verantworten.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße