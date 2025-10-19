Bad Dürkheim – diverse Trunkenheitsfahrten im Stadtgebiet



Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 17.10.2025 gegen 23:15 Uhr konnte ein PKW auf dem Wurstmarktparkplatz festgestellt werden, welche trotz Dunkelheit ohne entsprechende Beleuchtung fuhr.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte bei dem 55-jährigen Fahrer Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,73 Promille. Am 18.10.2025 gegen 00:30 Uhr wurde auf dem Wurstmarktparkplatz eine 45-jährige Fahrerin eines PKWs einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auch bei dieser Kontrolle konnten die Beamten Alkoholgeruch feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,86 Promille. Beide Personen wurden entsprechend zur hiesigen Dienststelle verbracht.

Ein jeweils dort durchgeführter gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest bestätigte die jeweiligen vorherigen Ergebnisse. Gegen beide Personen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Beide erwartet nun jeweils ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, 2 Punkte im Fahreignungsregister sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße