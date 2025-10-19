Bad Bergzabern – Klinik Bad Bergzabern: Spezialistin hält am 30. Oktober Vortrag über Arthrose und Behandlungsmöglichkeiten



Bad Bergzabern/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Klinik Bad Bergzabern lädt am Donnerstag, den 30. Oktober 2025, um 18 Uhr in ihrer Cafeteria zum Vortrag ein:

„Was ist Arthrose und welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?“

Frau Dr. med. univ. Mascha Trojer, Chefärztin der Abteilung für Unfall-, Hand- und

orthopädischen Chirurgie und Sportmedizin, wird die Symptome und Ursachen von Arthrose

erläutern und auf Behandlungsmethoden eingehen. Im Anschluss an den Vortrag besteht

Gelegenheit, Fragen zu stellen. Eine Voranmeldung für die Teilnahme an der Veranstaltung

ist nicht nötig, der Eintritt ist frei.

Arthrose ist eine degenerative Gelenkerkrankung, die weltweit Millionen Menschen betrifft. Die

Erkrankung entsteht durch Verschleiß des Gelenkknorpels, der normalerweise als Puffer

zwischen den Gelenkflächen wirkt. Wenn dieser Knorpel abgenutzt ist, reiben die

benachbarten Knochen aneinander, was nicht nur zu Entzündungen und Schmerzen, sondern

auch zu Bewegungseinschränkungen führen kann. Besonders häufig von Arthrose betroffen

sind die Knie, Hüften und Hände, was die Lebensqualität der Betroffenen erheblich

einschränken kann. Die Ursachen für Arthrose sind vielfältig und komplex.

Alterungsprozesse spielen eine bedeutende Rolle, da die natürliche Regeneration des Knorpelgewebes mit

zunehmendem Alter abnimmt. Darüber hinaus können genetische Veranlagungen, frühere

Verletzungen, Übergewicht und übermäßige Belastungen der Gelenke zur Entstehung der

Erkrankung beitragen.

Zu den Behandlungsmöglichkeiten für Arthrose gehören sowohl konservative als auch

operative Ansätze. Konservative Methoden umfassen Physiotherapie, gezielte

Bewegungsübungen und medikamentöse Schmerztherapien, die darauf abzielen, die

Funktionalität der Gelenke zu verbessern und Schmerzen zu lindern. Wenn diese Maßnahmen

nicht ausreichen, können auch chirurgische Eingriffe in Betracht gezogen werden.

Die Abteilung für Unfall-, Hand- und orthopädische Chirurgie und Sportmedizin des Klinikums

Landau-Südliche Weinstraße bietet ein umfassendes Versorgungsspektrum für eine Vielzahl

von Erkrankungen und Verletzungen. Neben der Behandlung von akuten Unfallverletzungen

kümmert sich das Fachpersonal auch um angeborene und chronische Erkrankungen sowie

degenerative Beschwerden des Bewegungsapparats. Für eine optimale Patientenversorgung

wird bei Bedarf die Abteilung für konservative Orthopädie und Schmerztherapie hinzugezogen.

Diese enge interdisziplinäre Zusammenarbeit ermöglicht es, individualisierte

Behandlungspläne zu erstellen, die auf die speziellen Bedürfnisse jedes einzelnen Patienten

abgestimmt sind.

Bildbeschreibung:

Frau Dr. med. univ. Mascha Trojer, Chefärztin der Abteilung für Unfall-, Hand- und

orthopädischen Chirurgie und Sportmedizin am Klinikum Landau-Südliche Weinstraße

Bildquelle „Klinikum Landau-Südliche Weinstraße“