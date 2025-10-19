  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

19.10.2025, 21:20 Uhr

Bad Bergzabern – Klinik Bad Bergzabern: Spezialistin hält am 30. Oktober Vortrag über Arthrose und Behandlungsmöglichkeiten


Bad Bergzabern/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Klinik Bad Bergzabern lädt am Donnerstag, den 30. Oktober 2025, um 18 Uhr in ihrer Cafeteria zum Vortrag ein:

„Was ist Arthrose und welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?“

Frau Dr. med. univ. Mascha Trojer, Chefärztin der Abteilung für Unfall-, Hand- und
orthopädischen Chirurgie und Sportmedizin, wird die Symptome und Ursachen von Arthrose
erläutern und auf Behandlungsmethoden eingehen. Im Anschluss an den Vortrag besteht
Gelegenheit, Fragen zu stellen. Eine Voranmeldung für die Teilnahme an der Veranstaltung
ist nicht nötig, der Eintritt ist frei.

Arthrose ist eine degenerative Gelenkerkrankung, die weltweit Millionen Menschen betrifft. Die
Erkrankung entsteht durch Verschleiß des Gelenkknorpels, der normalerweise als Puffer
zwischen den Gelenkflächen wirkt. Wenn dieser Knorpel abgenutzt ist, reiben die
benachbarten Knochen aneinander, was nicht nur zu Entzündungen und Schmerzen, sondern
auch zu Bewegungseinschränkungen führen kann. Besonders häufig von Arthrose betroffen
sind die Knie, Hüften und Hände, was die Lebensqualität der Betroffenen erheblich
einschränken kann. Die Ursachen für Arthrose sind vielfältig und komplex.

Alterungsprozesse spielen eine bedeutende Rolle, da die natürliche Regeneration des Knorpelgewebes mit
zunehmendem Alter abnimmt. Darüber hinaus können genetische Veranlagungen, frühere
Verletzungen, Übergewicht und übermäßige Belastungen der Gelenke zur Entstehung der
Erkrankung beitragen.

Zu den Behandlungsmöglichkeiten für Arthrose gehören sowohl konservative als auch
operative Ansätze. Konservative Methoden umfassen Physiotherapie, gezielte
Bewegungsübungen und medikamentöse Schmerztherapien, die darauf abzielen, die
Funktionalität der Gelenke zu verbessern und Schmerzen zu lindern. Wenn diese Maßnahmen
nicht ausreichen, können auch chirurgische Eingriffe in Betracht gezogen werden.

Die Abteilung für Unfall-, Hand- und orthopädische Chirurgie und Sportmedizin des Klinikums
Landau-Südliche Weinstraße bietet ein umfassendes Versorgungsspektrum für eine Vielzahl
von Erkrankungen und Verletzungen. Neben der Behandlung von akuten Unfallverletzungen
kümmert sich das Fachpersonal auch um angeborene und chronische Erkrankungen sowie
degenerative Beschwerden des Bewegungsapparats. Für eine optimale Patientenversorgung
wird bei Bedarf die Abteilung für konservative Orthopädie und Schmerztherapie hinzugezogen.

Diese enge interdisziplinäre Zusammenarbeit ermöglicht es, individualisierte
Behandlungspläne zu erstellen, die auf die speziellen Bedürfnisse jedes einzelnen Patienten
abgestimmt sind.

Bildbeschreibung:
Frau Dr. med. univ. Mascha Trojer, Chefärztin der Abteilung für Unfall-, Hand- und
orthopädischen Chirurgie und Sportmedizin am Klinikum Landau-Südliche Weinstraße

Bildquelle „Klinikum Landau-Südliche Weinstraße“

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    INSERAT

    INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    KUTHAN IMMOBILIEN
    Kuthan Immobilien
    kuthan-immobilien.de

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com