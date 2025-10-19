Bad Bergzabern – Klinik Bad Bergzabern: Spezialistin hält am 30. Oktober Vortrag über Arthrose und Behandlungsmöglichkeiten

Bad Bergzabern/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Klinik Bad Bergzabern lädt am Donnerstag, den 30. Oktober 2025, um 18 Uhr in ihrer Cafeteria zum Vortrag ein:
„Was ist Arthrose und welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?“
Frau Dr. med. univ. Mascha Trojer, Chefärztin der Abteilung für Unfall-, Hand- und
orthopädischen Chirurgie und Sportmedizin, wird die Symptome und Ursachen von Arthrose
erläutern und auf Behandlungsmethoden eingehen. Im Anschluss an den Vortrag besteht
Gelegenheit, Fragen zu stellen. Eine Voranmeldung für die Teilnahme an der Veranstaltung
ist nicht nötig, der Eintritt ist frei.
Arthrose ist eine degenerative Gelenkerkrankung, die weltweit Millionen Menschen betrifft. Die
Erkrankung entsteht durch Verschleiß des Gelenkknorpels, der normalerweise als Puffer
zwischen den Gelenkflächen wirkt. Wenn dieser Knorpel abgenutzt ist, reiben die
benachbarten Knochen aneinander, was nicht nur zu Entzündungen und Schmerzen, sondern
auch zu Bewegungseinschränkungen führen kann. Besonders häufig von Arthrose betroffen
sind die Knie, Hüften und Hände, was die Lebensqualität der Betroffenen erheblich
einschränken kann. Die Ursachen für Arthrose sind vielfältig und komplex.
Alterungsprozesse spielen eine bedeutende Rolle, da die natürliche Regeneration des Knorpelgewebes mit
zunehmendem Alter abnimmt. Darüber hinaus können genetische Veranlagungen, frühere
Verletzungen, Übergewicht und übermäßige Belastungen der Gelenke zur Entstehung der
Erkrankung beitragen.
Zu den Behandlungsmöglichkeiten für Arthrose gehören sowohl konservative als auch
operative Ansätze. Konservative Methoden umfassen Physiotherapie, gezielte
Bewegungsübungen und medikamentöse Schmerztherapien, die darauf abzielen, die
Funktionalität der Gelenke zu verbessern und Schmerzen zu lindern. Wenn diese Maßnahmen
nicht ausreichen, können auch chirurgische Eingriffe in Betracht gezogen werden.
Die Abteilung für Unfall-, Hand- und orthopädische Chirurgie und Sportmedizin des Klinikums
Landau-Südliche Weinstraße bietet ein umfassendes Versorgungsspektrum für eine Vielzahl
von Erkrankungen und Verletzungen. Neben der Behandlung von akuten Unfallverletzungen
kümmert sich das Fachpersonal auch um angeborene und chronische Erkrankungen sowie
degenerative Beschwerden des Bewegungsapparats. Für eine optimale Patientenversorgung
wird bei Bedarf die Abteilung für konservative Orthopädie und Schmerztherapie hinzugezogen.
Diese enge interdisziplinäre Zusammenarbeit ermöglicht es, individualisierte
Behandlungspläne zu erstellen, die auf die speziellen Bedürfnisse jedes einzelnen Patienten
abgestimmt sind.
Bildbeschreibung:
Bildquelle „Klinikum Landau-Südliche Weinstraße“