Ludwigshafen – Wohnungsbrand in der Innenstadt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) (SE) Am 18. Oktober 2025 um 10:24 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Wohnungsbrand in die Heinigstraße im Stadtteil Mitte gerufen.

Beim Eintreffen fand die Feuerwehr einen Wohnungsbrand im 2. Obergeschoss eines Studentenwohnheimes vor. Der Treppenraum war bereits verraucht. Eine vermisste Person wurde aus der Brandwohnung durch einen Trupp der Feuerwehr gerettet, zur weiteren Versorung dem Rettungsdienst übergeben und in ein Krankenhaus gebracht. Eine weitere Person aus dem Gebäude wurde aufgrund einer Panikattacke ebenfalls in ein Krankehaus gebracht. Der Brand wurde mit einem Strahlrohr im Innenangriff gelöscht und anschließend das Gebäude maschinell belüftet. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die anderen Wohnungen des Gebäudes wurden kontrolliert.

Der Einsatz war gegen 11:20 Uhr beendet.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen mit 23 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen, die Freiwillige Feuerwehr Ludwigshafen mit 7 Mann und einem Fahrzeug, der Rettungsdienst und die Polizei.