Speyer – Wochenmarkt auf dem Königsplatz entfällt

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadtverwaltung informiert, dass der an Samstagen stattfindende Wochenmarkt auf dem Königsplatz am 1. November 2025 aufgrund des Feiertags entfällt.
Quelle: Stadt Speyer
METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS
