Speyer – Versuchter Einbruchsdiebstahl in Seniorenzentrum

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am frühen Morgen des 17.10.2025 gegen 03:42 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Seniorenzentrum in der Oberen Langgasse.Durch eine Mitarbeiterin konnte eine unbekannte, männliche Person im Flur festgestellt und angesprochen werden. Diese flüchtete jedoch nach Ansprache der 37- Jährigen und konnte nicht mehr angetroffen werden. Ein Sachschaden entstand nach Angaben des Seniorenzentrums nicht. Ein eventueller Tatzusammenhang mit dem Einbruchsdiebstahl in das Sammelkartengeschäft wird durch die Polizei geprüft.

Zeugen gesucht:

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Seniorenzentrums „Storchenpark“ in der Oberen Langgasse in Speyer beobachtet, oder k ann sonstige Hinweise zur Tat geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen