Speyer – Nächtliche Bauarbeiten im Bereich Viadukt – Schipkapass

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Rahmen der fortschreitenden Bau- und Instandsetzungsmaßnahmen zum Wiederaufbau der Fußgängerbrücke Viadukt – Schipkapass sind im Zeitraum von Dienstag, 21. Oktober, bis voraussichtlich Freitag, 5. Dezember 2025, verstärkt Arbeiten im Bereich der Bahnanlagen erforderlich. Da das Bauwerk die Gleisanlagen der Deutschen Bahn AG überquert, unterliegen die Arbeiten den durch die DB vorgegebenen Sperrzeiten.

Aus bahnbetrieblichen Gründen können bestimmte Tätigkeiten ausschließlich während der Nachtstunden durchgeführt werden. Infolgedessen kann es zeitweise zu erhöhter Lärm- und Geräuschentwicklung in den Nachtstunden kommen. Geplante Maßnahmen umfassen unter anderem Stemmarbeiten an den Fundamenten, Schraub- und Montagearbeiten, Kran- und Gerüststellungen sowie weitere bautechnisch notwendige Arbeiten. Die mit den Bauarbeiten verbundenen Geräuschentwicklungen können für Anwohnende eine Beeinträchtigung darstellen. Bereits im Vorfeld wird daher um Verständnis gebeten. Alle ausführenden Stellen sind angehalten, die Belastungen für die Umgebung auf das unvermeidbare Maß zu begrenzen und die Arbeiten so effizient wie möglich abzuwickeln.

Die Stadt Speyer bedankt sich ausdrücklich für die entgegengebrachte Geduld während des Bauzeitraums.

Quelle: Stadtverwaltung Speyer