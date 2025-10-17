Speyer – Erlebnisführung in der Transall C160 – Technik zum Anfassen im Technik Museum Speyer

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag, 25. Oktober 2025, öffnet das Technik Museum Speyer wieder die Einstiegstür und die Laderampe der legendären Transportmaschine Transall C160 für eine ganz besondere Erlebnisführung. Mit einem regulären Tagesticket des Museums können Besucher ohne Anmeldung an den Führungen teilnehmen und aus nächster Nähe erleben, wie Enthusiasten und Experten ihr Wissen rund um das Flugzeug teilen. Alle Informationen und Uhrzeiten finden sich online unter www.technik-museum.de/transall. Seit ihrer Landung im Jahr 2011 ist die Transall ein Publikumsmagnet im Technik Museum Speyer. Doch was einst als statisches Ausstellungsstück begann, wurde nach Idee und Umsetzung von Peter Horsch (Classic Aviators) durch das Engagement echter Flugzeugliebhaber wieder „zum Leben erweckt“. Ein Team aus Experten und Enthusiasten um den ehemaligen Hydrauliktechniker der Transall Max Knierer investiert seit Jahren seine Zeit, sein Wissen und seine Leidenschaft in die Instandhaltung der Maschine. Mit großem technischen Verständnis und spürbarer Begeisterung erzählen sie den Besuchern aus erster Hand vom Arbeiten an und mit der Transall – vom Alltag an Bord bis hin zu faszinierenden Details der Flugzeugtechnik. „Die Besucher spüren sofort, dass hier Herzblut und Erfahrung zusammenkommen“, berichtet Knierer. „Wir freuen uns jedes Mal, wenn wir Interessierten zeigen können, was in dieser Maschine steckt – und wie viel Geschichte sie in sich trägt.“ Die Erlebnisführungen bieten nicht nur spannende Einblicke in den technischen Aufbau und die Funktionsweise des robusten Transportflugzeugs, sondern auch persönliche Geschichten aus dem aktiven Dienst. Das Team beantwortet Fragen und nimmt die Gäste mit auf eine Zeitreise in die Ära der militärischen Lufttransporte.

Hintergrund zur Transall C160

Das im Technik Museum Speyer ausgestellte Transportflugzeug Transall C160 diente zuletzt beim Lufttransportgeschwader 61 (LTG 61) in Penzing. Nach 12.400 Flugstunden, 9.046 Landungen und 2.583 Einsätzen wurde die Maschine im Jahr 2011 außer Dienst gestellt und dem Museum übergeben. Unter der Leitung von Stabshauptmann Josef Faut, der die „Good Old Lady“ mit der Kennung 50+99 über 28 Jahre lang flog, sowie Staffelkapitän Major Markus Knoll startete die Transall am 13. April 2011 zu ihrem letzten Flug von Penzing nach Speyer und landete sicher auf dem dortigen Flugplatz, bevor sie ihren Platz im Museum erhielt. Seitdem wird sie regelmäßig von einem engagierten Technikerteam gepflegt und beim BRAZZELTAG (www.brazzeltag.de), dem großen Technikfestival des Museums am zweiten Maiwochenende, jedes Jahr eindrucksvoll „zum Leben erweckt“.

Quelle: Technik Museen Sinsheim Speyer