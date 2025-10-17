Rhein-Pfalz-Kreis – Landrat Clemens Körner lädt zur letzten Landratswanderung in Dudenhofen ein

Rhein-Pfalz-Kreis / Dudenhofen / Metropolregion Rhein-Neckar. In seiner Amtszeit hat der Landrat des Rhein-Pfalz-Kreises zusammen mit Kreisbürgerinnen und Kreisbürgern viele schöne Gegenden des Kreises erwandert. Nun geht diese Tradition zu Ende: Zu seiner letzten Landratswanderung lädt Landrat Clemens Körner noch einmal alle Bürgerinnen und Bürger für Freitag, 7. November, in seine Heimatgemeinde Dudenhofen ein.

Auf der Wanderung werden die Teilnehmenden nicht nur den Dudenhofener Wald, sondern auch das in Rheinland-Pfalz einzigartige Phänomen der Binnendünen erkunden. Vertreter des Natur- und Vogelschutzvereins Dudenhofen stellen dabei die vielfältige Tier- und Pflanzenwelt vor, während Landrat Körner in dieser lockeren Runde auch von den politischen Aspekten und Anekdoten berichten wird. Danach geht es wieder zurück in die Ortsmitte, wo im neuen Pfarrheim „Plus.Punkt“ ein

wärmender „Eintopf aus der Feldküche“ der Schnelleinsatzgruppe (SEG) Versorgung auf die Wandergruppe wartet.

Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Parkplatz der Festhalle (Albrecht-Dürer-Straße 5), der Abschluss im neuen Pfarrheim (Raiffeisenstraße 12) findet gegen 16.30 Uhr statt. Die Wanderer sollten für die rund sieben Kilometer lange Wanderung gut zu Fuß sein und festes Schuhwerk sowie der Witterung angepasste Kleidung tragen.

Am Ausgangspunkt stehen zahlreiche Parkplätze zur Verfügung. Darüber hinaus sind sowohl Start-als auch Abschlusspunkt mit dem ÖPNV über die Haltestelle „Adler“ bequem zu erreichen: Hinfahrt ab Hauptbahnhof Speyer (Steig 8) um 13:07 Uhr mit der Linie 507 und Rückfahrt immer zur Minute .09 (Linie 591) und .40 (Linie 507).

Für eine bessere Planbarkeit wird um Anmeldung bis Dienstag, 4. November, unter veranstaltungen@rheinpfalzkreis.de gebeten

