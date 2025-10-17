Ludwigshafen – Pfalzbau Bühnen: Lesung von Martina Hefter aus ihrem Roman Hey guten Morgen, wie geht es dir?

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Martina Hefter liest

Hey guten Morgen, wie geht es dir?

Aus ihrem letztes Jahr mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichneten Roman Hey guten Morgen, wie geht es dir? liest Martina Hefter am Mittwoch, 29.10.2025 um 19.30 Uhr im Gläsernen Foyer der Pfalzbau Bühnen.

Juno schreibt online mit Männern, die Frauen online ihre Liebe gestehen und so versuchen, sie um ihr Geld zu bringen. Doch genau diese Männer werden zu einer Form von Freiheit für Juno. In den Gesprächen kann sie sein, wer sie will und sagen, was sie will – und das ver-meintlich ohne Konsequenzen. Ganz im Gegensatz zu ihrem sonsti¬gen Leben, in dem sie ih-rem schwerkranken Mann Jupiter dabei hilft, seinen Alltag zu meis¬tern. Besorgt um sein Wohlergehen und immer beschäf¬tigt als Künstlerin. Also flüchtet Juno ab und zu – vor allem nachts, wenn sie wieder einmal nicht schlafen kann – vor ihrem Alltag ins Internet und spielt dort Spielchen mit Männern, die sie anlügen. Sie selbst wird zur Lügnerin. Aber ist es nicht so, dass man sich beim Lügen zuallererst selbst belügt?

Eines Tages trifft Juno auf Benu, der ihre Behauptungen ebenso durchschaut wie sie seine. Und trotz der Entfernung zwischen ihnen entsteht eine Verbindung. Hey guten Morgen, wie geht es dir? ist ein tiefgehender Roman, aber so leichtfüßig wie eine Komödie. Martina Hefter hat ein berührendes Buch über Bedürfnisse und Sehnsüchte im Leben geschrieben. Und darüber, wie weit man bereit ist, für die Liebe zu gehen.

Die Lesung, die im Rahmen der Reihe Salon Populaire stattfindet, wird von Shirin Sojitrawalla moderiert.

Einheitspreis 24 € / ermäßigt 15 €, Kartentelefon 0621/504 2558

Foto: Martina Hefter © Maximilian Gödecke

Pfalzbau Bühnen