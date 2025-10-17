  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

17.10.2025, 12:22 Uhr

Ludwigshafen – NACHTRAG Tödliche Schüsse in Maudach – Durchsuchungsmaßnahmen in der Gartenstadt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Nachdem am 20.09.2025 in Ludwigshafen ein 26-Jähriger durch Schüsse tödlich verletzt worden war, wurde der zwischenzeitlich erlassene Untersuchungshaftbefehl gegen den 20-jährigen Beschuldigten am 13.10.2025 außer Vollzug gesetzt und der 20-Jährige auf freien Fuß entlassen. Sein Aufenthaltsort ist den Ermittlungsbehörden bekannt. Die bei der Tat verwendete Waffe konnte bisher nicht aufgefunden werden.

Die intensiven und umfangreichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und der Kriminalpolizei Ludwigshafen haben bisher folgendes ergeben: Der 20-jährige, der bereits mit Untersuchungshaftbefehl gesucht wurde, hatte, nachdem er sich den Ermittlungsbehörden selbst gestellt hatte, glaubhaft geschildert, er habe sich aus privatem Grund am späten Abend des Tattages mit einem Freund nach Maudach begeben. Für ihn und seinen Mitfahrer überraschend seien sie am späteren Tatort von mehreren schwarz gekleideten Personen, die allesamt Sturmhauben trugen und für ihn nicht identifizierbar waren, angegriffen worden. Eine der Personen habe unvermittelt mit einer Pistole, aus der Reizgas austritt, auf den 20-jährigen geschossen und auch getroffen. Der Beschuldigte habe aus Angst um sein Leben mehrfach Schüsse in Richtung der Angreifer abgegeben, die ihn weiterverfolgt hätten. Hierdurch wurde der 26-jährige tödlich getroffen. Der 23-jährige erlitt einen Durchschuss im Schulterbereich.

Die Angaben stimmen mit der bisher ermittelten Spurenlage überein. Ein Abgleich der bislang vorhandenen Spuren mit der Schilderung des 20-jährigen lässt die von ihm geschilderte Notwehrsituation nach aktueller Beweislage plausibel erscheinen. So fanden sich an einem am Tatort geparkten PKW Spuren von Reizgas. Der Getötete trug eine Sturmmaske, schwarze Handschuhe und führte ein Messer bei sich.

Gegen den 23-Jährigen, der bei der Tat verletzt wurde, wird in diesem Zusammenhang wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Er befindet sich aufgrund eines anderen Verfahrens wegen gefährlicher Körperverletzung mittlerweile in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen betreffend die Identitäten der unbekannten Angreifer um den Getöteten dauern an. Einige Tatverdächtige konnten bereits ermittelt werden; gegen sie besteht ebenfalls ein Anfangsverdacht wegen gefährlicher Körperverletzung. Sie stehen im Verdacht, an dem Angriff auf den 20-Jährigen und dessen Freund beteiligt gewesen zu sein. Insoweit vollstreckten am 17.10.2025 Polizeikräfte im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) an zwei Wohnanschriften in Ludwigshafen Durchsuchungsbefehle. Bei den Wohnungsdurchsuchungen konnten bei den Beschuldigten unter anderem eine Sturmhaube, Pfefferspray, eine Reizstoffwaffe, zwei Schreckschusspistolen, diverse Hieb- und Stichwaffen und Mobiltelefone sichergestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.

