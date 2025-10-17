Ludwigshafen – Mehrere Keller aufgebrochen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Zeit vom 15.10.,18:30 Uhr, bis zum 16.10.2025, 14:30 Uhr brachen Unbekannte mehrere Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus in der Kallstadter Straße (zwischen Zipserstraße und Siebenbürgenstraße) auf. Aus den Kellerräumen wurde, nach ersten Erkenntnissen, Werkzeug gestohlen.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, unter Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Bitte beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Einbrüchen in Kellerräume zu schützen:

– Achten Sie darauf, dass das Mehrfamilienhaus nur durch

Berechtigte betreten wird.

– Sensibilisieren Sie auch andere Hausbewohner die Türen

geschlossen zu halten. Eine Flucht nach draußen muss jedoch, aus

Brandschutzgründen, immer möglich sein.

– Melden Sie verdächtige Wahrnehmungen immer sofort der Polizei.

– Bewahren Sie keine wertvollen Gegenstände im Kellerraum auf.

– Schließen Sie Zweiräder auch im Keller ab und an einen

unbeweglichen Gegenstand an.

– Achten Sie darauf, dass der Inhalt Ihres Kellerraums von außen

nicht gesehen werden kann.

– Installieren Sie ein gutes Schloss an Ihrem Kellerraum.

– Technische Geräte, wie Bewegungsmelder mit Licht und/oder Alarm

können Täter abschrecken.

Weitere Tipps finden Sie unter www.k-einbruch.de und unter www.polizei-beratung.de

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz