Ludwigshafen – Gesundheitswanderung in Rheingönheim

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Natur erleben und neue Energie tanken

Am 8. November 2025 um 10 Uhr lädt die Initiative „Wanderfit“ der BKK Pfalz in Kooperation mit der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ zu einer besonderen Gesundheitswanderung ein. Treffpunkt ist der Parkplatz am Wildpark Rheingönheim.

Unter der Leitung von Gesundheitswanderführer Wolfgang Walter erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein abwechslungsreiches Programm, das Wandern mit Übungen für Koordination, Kraft, Ausdauer und Entspannung verbindet. An idyllischen Plätzen wird nicht nur der Körper gestärkt, sondern auch der Geist zur Ruhe gebracht – perfekt zum Auftanken, Seele baumeln lassen und gemeinsamen Naturerlebnis mit Gleichgesinnten.

Die Teilnahme ist kostenlos. Lediglich an bequeme und wetterangepasste Kleidung sollte gedacht werden.

Für weitere Informationen und Anmeldung stehen die Ansprechpartnerinnen zur Verfügung:

Saskia Helfenfinger-Jeck (Bewegungsmanagerin für die Stadt Ludwigshafen)

s.helfenfinger-jeck@lsbrlp.de

Anna Pec-Schmitt (Bewegungsmanagerin für den Rhein-Pfalz-Kreis)

a.pec-schmitt@lsbrlp.de

