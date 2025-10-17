Landau – Aktuelle Warnmeldung der Polizei – Betrug – Vermehrt Anrufe bei älteren Menschen

Annweiler / Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich Annweiler vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Modus operandi „falsche Polizeibeamte“ handeln könnte.

– Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und

finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten.

– Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie

gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder

nahe Verwandte.

– Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

Wenden Sie sich an die örtliche Polizeidienststelle. Erzählen Sie der Polizei von den Anrufen. Die Polizeidirektion Landau ist für Sie da! Telefonnummer: 06341-287-0.

Polizeidirektion Landau