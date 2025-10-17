Hirschberg – Kollision zwischen Motorrad und Auto in Großsachsen

Hirschberg an der Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis (ots) Am Donnerstagnachmittag kam es im Ortsteil Großsachsen zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Person.

Gegen 16:00 Uhr war eine 75-jährige Autofahrerin in der Blumengasse in Fahrtrichtung Schriesheim mit ihrem BMW unterwegs. Ersten Unfallermittlungen zufolge fuhr diese im Kreuzungsbereich Blumengasse/Pestalozzistraße an den rechten Fahrbahnrand heran, um zum Wenden auszuholen. Der hinter ihr fahrende, 17-jährige Motorradfahrer setzte zeitgleich mit seiner PIAGGIO zu einem Überholmanöver an. Als die 75-Jährige im Kreuzungsbereich zu wenden begann, übersah sie den Motorradfahrer. Im weiteren Verlauf kam es zu einer Kollision zwischen dem Motorradfahrer und der Autofahrerin. Durch den Zusammenstoß kam der 17-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht.

Der Motorradfahrer wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl an dem Auto als auch an dem Motorrad entstanden Gesamtsachschäden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Das Polizeirevier Weinheim nahm die Unfallermittlungen auf.