Heidelberg – Recyclinghof Wieblingen schließt am Dienstag, 21. Oktober, früher

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar/red/ak) – Der Recyclinghof in Wieblingen schließt am Dienstag, 21. Oktober 2025, bereits um 12 Uhr. Die vier anderen Recyclinghöfe (Kirchheim, Handschuhsheim, Ziegelhausen und Emmertsgrund) haben wie folgt geöffnet:

• Kirchheim: 8 bis 16 Uhr

• Handschuhsheim: 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr

• Ziegelhausen: 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr

• Emmertsgrund: 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr

Gewerbliche Anlieferer dürfen nicht an den anderen Recyclinghöfen anliefern. Die Stadt Heidelberg bittet darum, auf einen anderen Tag auszuweichen.

Quelle: Stadt Heidelberg