Heidelberg – „Nacht der Lichter“ am 21.11.

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Meditative Gesänge, mehrsprachige Gebete, Stille – das sind die Kennzeichen der „Nacht der Lichter“ am Freitag, 21.11. um 20:00 in der Heidelberger Peterskirche (Plöck, gg.über der Universitätsbibliothek). Vorbild sind die Gottesdienste der Communauté de Taizé (Frankreich). Die „Nacht der Lichter“ wurde in den letzten Jahren bei Jugendlichen und Studierenden immer beliebter. Veranstalter sind Studierende von katholischer und evangelischer Hochschulgemeinde, Mitglieder:innen von Heidelberger Taizégebetskreisen und kirchliche Institutionen. Wer will, kann bei diesem besonderen Gottesdienst auf dem Boden sitzen (bitte Isomatte und/oder Decke mitbringen). Die Gesänge werden von Musiker:innnen begleitet. Im Anschluss gibt es bei Tee und Keksen die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Eingeladen sind junge Menschen ab 15 Jahren sowie Erwachsene aus der gesamten Rhein-Neckar-Region.
Quelle: Bild: Quelle privat
Text: Evangelische Erwachsenenbildung Heidelberg