Heidelberg – Kabelarbeiten in Mühltalstraße: Sperrungen und geänderte Busführung ab Montag, 20. Oktober

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In der Mühltalstraße im Stadtteil Handschuhsheim führen die Stadtwerke Heidelberg ab Montag, 20. Oktober 2025, Kabelarbeiten durch. Gearbeitet wird montags bis donnerstags von 8 bis 16.30 Uhr und freitags bis circa 13.30 Uhr, um die Auswirkungen für Anwohnende möglichst gering zu halten. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis 28. November 2025.

Während der Bauzeit kommt es abschnittsweise zu Sperrungen und Verkehrseinschränkungen:

• Bei Hausnummer 146 muss die Fahrbahn voll gesperrt werden. Anliegende können jederzeit bis zum abgesperrten Bereich die Straße befahren.

• Im Bereich der Hausnummern 96 sowie 126 bis 133 erfolgt eine halbseitige Sperrung der Fahrbahn. Eine Durchfahrt bleibt zu jeder Zeit möglich.

• In den gesperrten Bereichen müssen vorübergehend Parkmöglichkeiten entfallen.

• Für Fußgängerinnen und Fußgänger bestehen keine Einschränkungen.

Die Sperrungen werden nacheinander eingerichtet, um die Einschränkungen für den Verkehr möglichst gering zu halten. Die Vollsperrung dauert voraussichtlich bis Mitte November 2025, im Anschluss werden die anderen Abschnitte teilgesperrt. Anwohnende werden von der beauftragten Baufirma vorab direkt informiert.

Änderungen im Busverkehr

Während der Arbeiten wird die Buslinie talwärts über den Waldweg umgeleitet. Das Ruftaxi fährt weiterhin und kann vor den jeweiligen Absperrungen wenden. Da der Bus an der regulären Haltestelle „Turnerbrunnen“ nicht mehr drehen kann, richtet die Rhein-Neckar Verkehr GmbH eine Ersatzhaltestelle rund 50 Meter vor der bisherigen Haltestelle ein. Zudem wird eine weitere Ersatzhaltestelle vor dem Anwesen Mühltalstraße 89A eingerichtet.

Mehr Infos zum ÖPNV gibt es online unter www.rnv-online.de/fahrtinfo/verkehrsmeldungen.

Quelle: Stadt Heidelberg