17.10.2025, 20:10 Uhr

Heidelberg – Böse Nachtgeschichten: „Haunted Heidelberg“ am Samstag, 25. Oktober um 18:30 Uhr

Bildrechte:Heidelberger Gästeführer e.V.
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Haunted Heidelberg – Böse Nachtgeschichten: Sie kennen Heidelberg im Sonnenschein mit seinen romantischen Gässchen? Kommen Sie nach Einbruch der Dunkelheit: Erleben Sie die dunkle Seite der Altstadt. Lauschen Sie bei unserer „Gänsehautführung“ fesselnden Erzählungen über Mumien, Begräbnisriten, den Fluch der Krone und den Geheimnissen des Heiligenbergs. Vorsicht: Nur für Menschen mit guten Nerven, denen ein bisschen Grusel nichts ausmacht! Nicht für Kinder geeignet.

Voranmeldung ist notwendig: info@palatina-zeitreisen.de
Treffpunkt: Universitätsplatz, Löwenbrunnen
Tickets: (12 €) – Verkauf erfolgt vor Ort.

Quelle: Heidelberger Gästeführer e.V.

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Speyer – Wochenmarkt auf dem Königsplatz entfällt

    • Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadtverwaltung informiert, dass der an Samstagen stattfindende Wochenmarkt auf dem Königsplatz am 1. November 2025 aufgrund des Feiertags entfällt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Quelle: Stadt Speyer»

      • Heidelberg – Zwei Behnken-Berger-Preise für DKFZ-Forschende

    • Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Gleich zwei Nachwuchsforschende aus dem DKFZ-Forschungsschwerpunkt Bildgebung und Strahlentherapie wurden dieses Jahr mit Preisen der Behnken-Berger-Stiftung ausgezeichnet: Christina Stengl erhält den ersten Preis für die Erprobung einer wirksameren Methode zur Strahlentherapie von Bauchspeicheldrüsenkrebs. Elias Eulig hat dazu beigetragen, bei CT-Aufnahmen mit niedriger Strahlendosis die Rauschunterdrückung zu verbessern. Dafür zeichnet ihn ... Mehr lesen»

      • Eppelheim – Straßensperrung aufgrund eines Brandeinsatzes – NACHTRAG

    • Eppelheim – Straßensperrung aufgrund eines Brandeinsatzes – NACHTRAG
      Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Wie bereits berichtet, wurde am Donnerstagnachmittag gegen 15:45 Uhr ein Brand in einem Mehrparteienhaus in der Hauptstraße gemeldet. Aufgrund einer starken Rauchentwicklung, die aus einer Wohnung eines Mehrparteienhauses kam, wurden Einsatzkräfte der Polizei sowie die Freiwilligen Feuerwehren aus Eppelheim und Plankstadt alarmiert. Die im Wohnhaus befindlichen Personen hatten das Gebäude bereits verlassen. Eine ... Mehr lesen»

      • Edenkoben – Ungesicherte Ladung auf der A65

    • Edenkoben – Ungesicherte Ladung auf der A65
      Edenkoben/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Verkehrsteilnehmer meldeten heute (17.10.2025) gegen 12 Uhr einen Sattelzug auf der A65, dessen Ladung vermutlich nicht ausreichend gesichert war. Teile des Transportguts waren bereits von der Ladefläche in Plane verrutscht. Das Fahrzeug konnte auf der Tank -und Rastanlage „Pfälzer Weinstraße Ost“ kontrolliert werden. Beim Öffnen der Seitenwand kam dem Fahrer die ... Mehr lesen»

      • Sinsheim – Unfall auf der L 592 mit mehreren Verletzten

    • Sinsheim – Unfall auf der L 592 mit mehreren Verletzten
      Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag ereignete sich gegen 21:30 Uhr ein Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen auf der L 592. Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr eine 24-Jährige mit einem Daimler-Benz zunächst auf der L 592 von Steinsfurt in Richtung Reihen. Im weiteren Verlauf wollte sie nach links auf die Auffahrt zur Autobahn 6 in Richtung Heilbronn abbiegen. ... Mehr lesen»

      • Rhein-Pfalz-Kreis – Landrat Clemens Körner lädt zur letzten Landratswanderung in Dudenhofen ein

    • Rhein-Pfalz-Kreis – Landrat Clemens Körner lädt zur letzten Landratswanderung in Dudenhofen ein
      Rhein-Pfalz-Kreis / Dudenhofen / Metropolregion Rhein-Neckar. In seiner Amtszeit hat der Landrat des Rhein-Pfalz-Kreises zusammen mit Kreisbürgerinnen und Kreisbürgern viele schöne Gegenden des Kreises erwandert. Nun geht diese Tradition zu Ende: Zu seiner letzten Landratswanderung lädt Landrat Clemens Körner noch einmal alle Bürgerinnen und Bürger für Freitag, 7. November, in seine Heimatgemeinde Dudenhofen ein. Auf ... Mehr lesen»

      • Hirschberg – Kollision zwischen Motorrad und Auto in Großsachsen

    • Hirschberg – Kollision zwischen Motorrad und Auto in Großsachsen
      Hirschberg an der Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis (ots) Am Donnerstagnachmittag kam es im Ortsteil Großsachsen zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Person. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Gegen 16:00 Uhr war eine 75-jährige Autofahrerin in der Blumengasse in Fahrtrichtung Schriesheim mit ihrem BMW unterwegs. Ersten Unfallermittlungen zufolge fuhr diese im Kreuzungsbereich Blumengasse/Pestalozzistraße an den rechten Fahrbahnrand heran, um zum ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – NACHTRAG Tödliche Schüsse in Maudach – Durchsuchungsmaßnahmen in der Gartenstadt

    • Ludwigshafen – NACHTRAG Tödliche Schüsse in Maudach – Durchsuchungsmaßnahmen in der Gartenstadt
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und Polizeipräsidium Rheinpfalz Nachdem am 20.09.2025 in Ludwigshafen ein 26-Jähriger durch Schüsse tödlich verletzt worden war, wurde der zwischenzeitlich erlassene Untersuchungshaftbefehl gegen den 20-jährigen Beschuldigten am 13.10.2025 außer Vollzug gesetzt und der 20-Jährige auf freien Fuß entlassen. Sein Aufenthaltsort ist den Ermittlungsbehörden bekannt. Die bei ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Heranwachsende ausgeraubt – Zeugen gesucht

    • Ludwigshafen – Heranwachsende ausgeraubt – Zeugen gesucht
      Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagabend (16.10.2025), gegen 19 Uhr, trafen sich eine 20-jährige Frau und ein 20-jähriger Mann mit einem 19-Jährigen am Bahnhof Ludwigshafen-Mitte, um gemeinsam Essen zu gehen. Der 19-Jährige lockte die beiden anderen in das Treppenhaus der Walzmühle, wo bereits zwei weitere Männer warteten. Einer der Männer schlug den 20-Jährigen und raubte ihm sein ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Unbekannter versucht mit gestohlenem Schlüssel in Haus einzubrechen – Zeugen gesucht

    • Ludwigshafen – Unbekannter versucht mit gestohlenem Schlüssel in Haus einzubrechen – Zeugen gesucht
      Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Unbekannter hatte am Donnerstagmittag (16.10.2025, zwischen 14:10 Uhr und 14:30 Uhr) aus einem, vermutlich nicht abgeschlossenem Auto, einen Haustürschlüssel gestohlen. Das Auto, ein grauer VW Golf, war zu dieser Zeit auf dem Supermarktparkplatz in der Von-Kieffer-Straße geparkt. Vermutlich über die im Auto befindliche Zulassungsbescheinigung erfuhr der Täter die dazugehörige Adresse. Gegen 14:30 ... Mehr lesen»

