  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

17.10.2025, 10:33 Uhr

Frankenthal – Trunkenheitsfahrt mit Elektrotretroller

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag, den 16.10.2025, gegen 20:00 Uhr wurde ein Einsatz des Rettungsdienstes in der Berliner Straße in Frankenthal durch einen Unbeteiligten erheblich gestört, weshalb die Polizeiinspektion Frankenthal um Unterstützung erbeten worden war. Bei Eintreffen der entsandten Funkstreifenwagenbesatzung entfernte sich der Störer auf einem E-Scooter in Richtung Nordendstraße. Noch bevor die eingesetzten Polizeibeamten dem Fahrzeugführer Anhaltesignale geben konnten, kollidierte dieser ohne Zutun Dritter mit der Bordsteinkante und stürzte zu Boden. Sachschaden und Verletzungen bei dem 47-jährigen Fahrzeugführer entstanden durch den Sturz nicht. Im Rahmen der anschließend durchgeführten Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum, weshalb dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Rhein-Pfalz-Kreis – Hoher Schaden nach Betrugsmasche

    • Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Opfer einer Betrugsmasche ist am vergangenen Mittwoch eine 64-jährige aus dem Rhein-Pfalz-Kreis geworden. Nachdem sie von einem angeblichen Mitarbeiter der VR Bank angerufen wurde und diesem den Zugriff auf ihren Laptop ermöglichte, wurden von mehreren Konten der Dame Überweisungen auf in- und ausländische Konten getätigt. Insgesamt entstand der Geschädigten ein Schaden von 35.000 ... Mehr lesen»

      • Speyer – Versuchter Einbruchsdiebstahl in Seniorenzentrum

    • Speyer – Versuchter Einbruchsdiebstahl in Seniorenzentrum
      Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am frühen Morgen des 17.10.2025 gegen 03:42 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Seniorenzentrum in der Oberen Langgasse.Durch eine Mitarbeiterin konnte eine unbekannte, männliche Person im Flur festgestellt und angesprochen werden. Diese flüchtete jedoch nach Ansprache der 37- Jährigen und konnte nicht mehr angetroffen werden. Ein Sachschaden entstand nach Angaben des ... Mehr lesen»

      • Speyer – Einbruchsdiebstahl in Sammelkartengeschäft – Zeugen gesucht

    • Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am frühen Morgen des 17.10.2025 gegen 03:25 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Sammelkartenkartengeschäft in der Oberen Langgasse. Bisher unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Inneren des Geschäfts und entwendeten wertvolle Sammlerkarten. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Zeugen gesucht: Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des ... Mehr lesen»

      • Grünstadt – Kontrollstelle hinsichtlich Beleuchtungsmängeln

    • Grünstadt/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Aufgrund des Beginns der dunklen Jahreszeit errichteten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Grünstadt am Donnerstag den 16.10.2025 zwischen 19:00 und 21:00 Uhr in der Bitzenstraße in 67269 Grünstadt eine Kontrollstelle. Hauptaugenmerk bei den Kontrollen lag dabei auf den Beleuchtungseinrichtungen der kontrollierten Fahrzeuge. Bei 25 kontrollierten Fahrzeugen wiesen 7 Mängel am Abblendlicht auf, weshalb ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – „Nacht der Lichter“ am 21.11.

    • Heidelberg – „Nacht der Lichter“ am 21.11.
      Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Meditative Gesänge, mehrsprachige Gebete, Stille – das sind die Kennzeichen der „Nacht der Lichter“ am Freitag, 21.11. um 20:00 in der Heidelberger Peterskirche (Plöck, gg.über der Universitätsbibliothek). Vorbild sind die Gottesdienste der Communauté de Taizé (Frankreich). Die „Nacht der Lichter“ wurde in den letzten Jahren bei Jugendlichen und Studierenden immer beliebter. Veranstalter sind ... Mehr lesen»

      • Germersheim – Drogenrazzia – Polizei durchsucht Wohnungen – 80 Beamte im Einsatz auch Spezialeinsatzkräfte

    • Germersheim – Drogenrazzia – Polizei durchsucht Wohnungen – 80 Beamte im Einsatz auch Spezialeinsatzkräfte
      Germersheim / Landau / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Die Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Landau führen gemeinsam ein umfangreiches Ermittlungsverfahren im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität gegen eine siebenköpfige Gruppierung aus dem Raum Germersheim. Drei Männer und vier Frauen im Alter von 23 bis 76 Jahren stehen im Verdacht mindestens seit Anfang Februar 2025 in Germersheim und Umgebung Handel mit ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen-Melm – Film und Gespräch über gelebte Gemeinschaft in Ludwigshafen-Melm

    • Ludwigshafen-Melm – Film und Gespräch über gelebte Gemeinschaft in Ludwigshafen-Melm
      Ludwigshafen-Melm/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Rahmen des 16. Europäischen Filmfestivals der Generationen zeigt die protestantische Jakobuskirche am Mittwoch, 29. Oktober 2025, um 17:30 Uhr den Dokumentarfilm „Fanni – Wie rettet man ein Wirtshaus?“. Der Eintritt zu der Veranstaltung in der Karl-Kreuter-Straße 7 ist frei. Der Film widmet sich der Frage, wie man Orte der Begegnung und des ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Einsatz der Spurensicherung in der Gartenstadt

    • Ludwigshafen – Einsatz der Spurensicherung in der Gartenstadt
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag, dem 17. Oktober 2025, war die Spurensicherung der Polizei in der Gartenstadt im Einsatz. Zu den Hintergründen des Einsatzes machte die Polizei bislang keine Angaben. Eine offizielle Stellungnahme steht noch aus. Es wird nachberichtet, sobald neue Informationen vorliegen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote»

      • Landau – Tabakkönigin Franziska I. besucht ihre „königliche Tabakplantage“ vor dem Kreishaus SÜW

    • Landau – Tabakkönigin Franziska I. besucht ihre „königliche Tabakplantage“ vor dem Kreishaus SÜW
      Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Als Franziska Dobler Ende April zur achten Tabakprinzessin von Hatzenbühl (Kreis Germersheim) gekürt wurde, schenkte sie den Gästen der Krönungsfeier jeweils eine kleine Tabakpflanze. Zugegen war auch Georg Kern, Erster Kreisbeigeordneter des Landkreises Südliche Weinstraße. Er fand die Idee der kleinen Tabakpflanzen als Gastgeschenk so originell, dass er die Tabak-Hoheit aus dem Nachbarlandkreis ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Fuchs Kampfsport: Kontinuierliche Weiterentwicklung im Sinne der Mitglieder

    • Ludwigshafen – Fuchs Kampfsport: Kontinuierliche Weiterentwicklung im Sinne der Mitglieder
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Frank Fuchs, Inhaber von Fuchs Kampfsport in Ludwigshafen, steht seit vielen Jahren für Qualität, Disziplin und Engagement im Kampfsport. Ein zentrales Anliegen des erfahrenen Trainers und Schulleiters ist die stetige persönliche und fachliche Weiterentwicklung – sowohl seiner selbst als auch seines gesamten Teams. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Austausch unter den führenden Kampfsportschulen ... Mehr lesen»

