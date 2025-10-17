Frankenthal – Fahrbahnvollsperrung Wormser Straße zw. Schnurgasse und Schmiedgasse

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) -Aufgrund der Montage von Fahrbahnschwellen, im Auftrag der Stadtverwaltung Frankenthal, ist am 20. Oktober von 6.30 bis voraussichtlich 9 Uhr eine temporäre Fahrbahnvollsperrung in der Wormser Straße im Bereich zwischen Schnurgasse und Schmiedgasse notwendig.

Wir bitten um Beachtung und Verständnis, da während der Arbeiten mit Behinderungen zu rechnen ist. Mehr zu diesen und weiteren Baustellen im Stadtgebiet ist unter www.frankenthal.de/sperrungen zu finden.

Quelle: Stadt Frankenthal