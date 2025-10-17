Eppelheim – Straßensperrung aufgrund eines Brandeinsatzes – NACHTRAG

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Wie bereits berichtet, wurde am Donnerstagnachmittag gegen 15:45 Uhr ein Brand in einem Mehrparteienhaus in der Hauptstraße gemeldet. Aufgrund einer starken Rauchentwicklung, die aus einer Wohnung eines Mehrparteienhauses kam, wurden Einsatzkräfte der Polizei sowie die Freiwilligen Feuerwehren aus Eppelheim und Plankstadt alarmiert. Die im Wohnhaus befindlichen Personen hatten das Gebäude bereits verlassen. Eine 23-Jährige sowie ein 22-Jähriger wurden nach der medizinischen Betreuung vor Ort von den eingesetzten Rettungskräften zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Nachdem der Brandherd ausfindig gemacht werden konnte, wurde dieser gelöscht. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Kabelbrand der Auslöser für den Brand und die starke Rauchentwicklung. Die genauen Hintergründe sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens sind bislang noch unbekannt und bedürfen weiterer Ermittlungen. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen wurde die Hauptstraße gesperrt und der Fahrzeugverkehr umgeleitet. Gegen 17:45 Uhr konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden. In dem Bereich kam es zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim