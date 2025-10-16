Weinheim – Mannheimer Straße wegen Unfall zeitweise gesperrt

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagmorgen wurde die Feuerwehr Weinheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Straßenbahn in die Mannheimer Straße alarmiert. Gegen 09:00 Uhr Uhr prallte ein Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache im Bereich der Kreuzung Weststraße mit einer Straßenbahn zusammen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Straßenbahn auf dem Gleis. Das Unfallfahrzeug war auf der Fahrerseite stark beschädigt. Die Insassen aus dem Fahrzeug konnten dieses eigenständig vor dem Eintreffen der Rettungskräfte verlassen. Die Fahrgäste der Straßenbahn wurden gemeinsam von der Feuerwehr und dem Rettungsdienst gesichtet. Die Einsatzkräfte öffneten das Fahrzeug, um Zugang zur Motorhaube zu erhalten, und trennten die Batterie vom PKW. Die weiteren Maßnahmen der Feuerwehr begrenzten sich auf das absichern der Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr. Für die Dauer des Einsatzes war die Mannheimer Straße teilweise gesperrt. Auch die Bahnstrecke Richtung Bahnhof war kurzzeitig für die Arbeiten gesperrt worden, konnte aber nach kurzer Zeit wieder für den Straßenbahnverkehr freigegeben werden. Im Einsatz waren fünf Fahrzeuge der Feuerwehr Weinheim mit 14 Einsatzkräften, der Rettungsdienst, die Polizei sowie Mitarbeiter des RNV. Der Einsatz war nach rund einer Stunde beendet.

Bereits am frühen Morgen waren die Brandschützer im Einsatz. Eine Brandmeldeanlage am Pilgerhaus schlug Alarm und rief die Einsatzkräfte auf den Plan. Vor Ort konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden. Die Einsatzkräfte hatten den Bereich gründlich kontrolliert und konnten keine Gefahr feststellen. Daraufhin konnte die Einsatzstelle zügig wieder verlassen werden. Vor Ort waren vier Fahrzeuge mit insgesamt 15 Einsatzkräften, die Polizei und der Rettungsdienst.

Text: Claus Schmitt / Fotos: Feuerwehr Weinheim