Weinheim – Klein aber fein

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Stadt und IG Marktplatz gestalten den Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz
gemeinsam
Auch in diesem Jahr erstrahlt der Weinheimer Marktplatz wieder in festlichem
Glanz: Vom 5. bis 21. Dezember 2025 laden drei Wochenenden – jeweils Freitag bis
Sonntag – zum beliebten Weinheimer Weihnachtsmarktplatz ein.
Beim Pressegespräch stellten Susann Becker, Leiterin des Amts für Kultur, Tourismus und
Wirtschaft, Jens Sturmann von der Wirtschaftsförderung der Stadt Weinheim sowie die
Vertreter der Interessengemeinschaft Marktplatz, André Salazar (Café Florian) und Gerald
Haas (Diebsloch), das diesjährige Konzept vor. Die IG Marktplatz organisiert den
Weihnachtsmarkt, die Stadt unterstützt das Vorhaben organisatorisch – ein
Schulterschluss, der sich gerade im Jahr der Weinheimer Heimattage bestens bewährt
hat. „Wir wollten unbedingt, dass der Marktplatz als zentraler Treffpunkt in der Adventszeit
erhalten bleibt. Einzelhandel und Gastronomie sind hier fest verankert“, betonten alle
Beteiligten.
In diesem Jahr bleibt der Weihnachtsmarkt bewusst „klein, aber fein“: Zehn liebevoll
gestaltete Ausstellungshütten präsentieren handwerkliche und weihnachtliche Waren.
Ergänzt wird das Angebot durch die vielfältige Marktplatzgastronomie, die mit winterlichen
Speisen, Getränken und einem stimmungsvollen Glühweinausschank für ein gemütliches
Ambiente sorgt. Auf Anregung der Anwohnerschaft konzentriert sich der Markt
ausschließlich auf den Marktplatz; die Rote Turmstraße wird nicht mehr bespielt. Diese
Entscheidung zeugt von gegenseitigem Respekt und einer gemeinsamen Lösung im Sinne
eines harmonischen Miteinanders.
Ein besonderes Augenmerk gilt erneut dem Thema Sicherheit. Die Stadt hat ein
durchdachtes Sicherheitskonzept entwickelt, das unter anderem mobile, bemannte
Fahrzeugsperren vorsieht. Die Anwohnerschaft ist bereits umfassend informiert, alle
Hotels und Parkplätze bleiben erreichbar.
Auf eine klassische Bühne im Rahmen des Marktplatzweihnachtsmarktes wird in diesem
Jahr zugunsten der Stellplätze für Ausstellungshütten verzichtet, dennoch erwartet
Besucherinnen und Besucher an allen drei Veranstaltungswochenenden ein
abwechslungsreiches Begleitprogramm – ebenerdig und mitten im Geschehen. Für Kinder
gibt es ein Karussell, und an jedem Sonntag kommt um 17.30 Uhr der Nikolaus zu
Besuch.
Öffnungszeiten des Weinheimer Weihnachtsmarktplatzes: Freitags von 16 bis 21 Uhr
sowie samstags und sonntags von 13 bis 21 Uhr. Die offizielle Eröffnung findet am Freitag,
5. Dezember, statt. Geplant ist eine festliche Begrüßung; das detaillierte Programm wird
rechtzeitig bekannt gegeben. „Der Weihnachtsmarktplatz ist ein gemeinsames Projekt, das
von der guten Zusammenarbeit zwischen Stadt, Gastronomie und Einzelhandel lebt“, so
Becker. Auch André Salazar und Gerald Haas betonten die besondere Atmosphäre des
Marktplatzes: „Hier trifft sich Weinheim – wir freuen uns, gemeinsam mit der Stadt diesen
besonderen Ort in der Adventszeit gestalten zu dürfen.“
Bereits am 28. November wird um 18 Uhr die Weihnachtsbeleuchtung auf dem Marktplatz
stimmungsvoll eingeschaltet. Sponsor der Illumination ist wie in der Vergangenheit die
Sparkasse Rhein Neckar Nord. Erstmals werden dabei leuchtende Sterne auch die Äste
der Marktplatzbäume schmücken, und das Lichterband wird durch die mittlere
Hauptstraße bis zum Rhodensteiner Brunnen erweitert.