Weinheim – Klein aber fein



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Stadt und IG Marktplatz gestalten den Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz

gemeinsam

Auch in diesem Jahr erstrahlt der Weinheimer Marktplatz wieder in festlichem

Glanz: Vom 5. bis 21. Dezember 2025 laden drei Wochenenden – jeweils Freitag bis

Sonntag – zum beliebten Weinheimer Weihnachtsmarktplatz ein.

Beim Pressegespräch stellten Susann Becker, Leiterin des Amts für Kultur, Tourismus und

Wirtschaft, Jens Sturmann von der Wirtschaftsförderung der Stadt Weinheim sowie die

Vertreter der Interessengemeinschaft Marktplatz, André Salazar (Café Florian) und Gerald

Haas (Diebsloch), das diesjährige Konzept vor. Die IG Marktplatz organisiert den

Weihnachtsmarkt, die Stadt unterstützt das Vorhaben organisatorisch – ein

Schulterschluss, der sich gerade im Jahr der Weinheimer Heimattage bestens bewährt

hat. „Wir wollten unbedingt, dass der Marktplatz als zentraler Treffpunkt in der Adventszeit

erhalten bleibt. Einzelhandel und Gastronomie sind hier fest verankert“, betonten alle

Beteiligten.

In diesem Jahr bleibt der Weihnachtsmarkt bewusst „klein, aber fein“: Zehn liebevoll

gestaltete Ausstellungshütten präsentieren handwerkliche und weihnachtliche Waren.

Ergänzt wird das Angebot durch die vielfältige Marktplatzgastronomie, die mit winterlichen

Speisen, Getränken und einem stimmungsvollen Glühweinausschank für ein gemütliches

Ambiente sorgt. Auf Anregung der Anwohnerschaft konzentriert sich der Markt

ausschließlich auf den Marktplatz; die Rote Turmstraße wird nicht mehr bespielt. Diese

Entscheidung zeugt von gegenseitigem Respekt und einer gemeinsamen Lösung im Sinne

eines harmonischen Miteinanders.

Ein besonderes Augenmerk gilt erneut dem Thema Sicherheit. Die Stadt hat ein

durchdachtes Sicherheitskonzept entwickelt, das unter anderem mobile, bemannte

Fahrzeugsperren vorsieht. Die Anwohnerschaft ist bereits umfassend informiert, alle

Hotels und Parkplätze bleiben erreichbar.

Auf eine klassische Bühne im Rahmen des Marktplatzweihnachtsmarktes wird in diesem

Jahr zugunsten der Stellplätze für Ausstellungshütten verzichtet, dennoch erwartet

Besucherinnen und Besucher an allen drei Veranstaltungswochenenden ein

abwechslungsreiches Begleitprogramm – ebenerdig und mitten im Geschehen. Für Kinder

gibt es ein Karussell, und an jedem Sonntag kommt um 17.30 Uhr der Nikolaus zu

Besuch.

Öffnungszeiten des Weinheimer Weihnachtsmarktplatzes: Freitags von 16 bis 21 Uhr

sowie samstags und sonntags von 13 bis 21 Uhr. Die offizielle Eröffnung findet am Freitag,

5. Dezember, statt. Geplant ist eine festliche Begrüßung; das detaillierte Programm wird

rechtzeitig bekannt gegeben. „Der Weihnachtsmarktplatz ist ein gemeinsames Projekt, das

von der guten Zusammenarbeit zwischen Stadt, Gastronomie und Einzelhandel lebt“, so

Becker. Auch André Salazar und Gerald Haas betonten die besondere Atmosphäre des

Marktplatzes: „Hier trifft sich Weinheim – wir freuen uns, gemeinsam mit der Stadt diesen

besonderen Ort in der Adventszeit gestalten zu dürfen.“

Bereits am 28. November wird um 18 Uhr die Weihnachtsbeleuchtung auf dem Marktplatz

stimmungsvoll eingeschaltet. Sponsor der Illumination ist wie in der Vergangenheit die

Sparkasse Rhein Neckar Nord. Erstmals werden dabei leuchtende Sterne auch die Äste

der Marktplatzbäume schmücken, und das Lichterband wird durch die mittlere

Hauptstraße bis zum Rhodensteiner Brunnen erweitert.