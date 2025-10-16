Weinheim – Cornelia Lauinger, Leiterin der städtischen Immobilienwirtschaft, wurde im Gemeinderat verabschiedet

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar. „Sie haben die Stadt geprägt“

Cornelia Lauinger, Leiterin der städtischen Immobilienwirtschaft, wurde im Gemeinderat verabschiedet

Sie hat in der Stadt Spuren hinterlassen, die man lange sehen wird – wie es am Bau auch so üblich ist. „Sie haben Ihr Amt und damit auch die Stadt geprägt“, bescheinigte Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just bei der Verabschiedung von Cornelia Lauinger am Mittwoch im Gemeinderat. Die Architektin leitete acht Jahre lang das Amt für Immobilienwirtschaft und visiert neue berufliche Herausforderungen an. In ihre Amtszeit fallen prägende Neubauten und Sanierungen der Weinheimer Liegenschaften, zuletzt so große Maßnahmen wie die Sanierung der DBS-Sporthallen, aber auch die Sanierung der Kommunalen Wohnhäuser in der Mannheimer Straße – ebenso wie eine ganze Reihe von Anschlussunterkünften für Flüchtlinge in den zurückliegenden Jahren. Auch die Planung der neuen KiTa Kuhweid, deren erster Spatenstich noch in diesem Jahr geplant ist, ist noch unter Cornelia Lauingers Ägide geschehen. OB Just erwähnte auch besonders anspruchsvolle und spezielle Aufgaben wie die Sanierung des Alten Rathauses in Lützelsachsen.

OB Just und SPD-Fraktionschefin Stella Kirgiane-Efremidou würdigten die Leistungen und das empathische Auftreten der Amtsleiterin, die vor zehn Jahren als Architektin für Hochbau zur Stadt Weinheim gewechselt war. Just lobte besonders „das Fingerspitzengefühl in schwierigen Situationen“. Ihr souveränes Auftreten habe in der Stadtgesellschaft und der Belegschaft im Fachamt ein großes Vertrauen geschaffen. Man lasse sie nur schwersten Herzens gehen, betonte Manuel Just.

„Ihre Amtsführung war von Klarheit, Mut und Kompetenz geprägt“, bescheinigte auch Stella Kirgiane-Efremidou, die für den Gemeinderat sprach. Besonders hoch sei ihr auch anzurechnen, dass sie sich als Frau in der männerdominierten Welt der Baustellen stets gut behauptet hatte. Die scheidende Amtsleiterin bedankte sich für die konstruktive Atmosphäre in der Verwaltung und im Gremium. Die Entscheidung, den Arbeitsplatz zu wechseln, sei ihr sehr schwer gefallen.

Quelle Stadt Weinheim