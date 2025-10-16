Speyer – Wasserschaden in der Integrierten Gesamtschule

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. In der Integrierten Gesamtschule Speyer ist es zu einem erheblichen Wasserschaden gekommen. Dieser wurde am Mittwoch, 15. Oktober 2025, festgestellt.

Ursache war nach aktuellem Stand ein Materialversagen an einem Flexpanzerschlauch eines Experimentiertisches in einem Fachraum im ersten Obergeschoss.

Vermutlich trat das Wasser bereits in den Abendstunden des 14. Oktober 2025 unbemerkt aus und konnte sich über Nacht ungehindert ausbreiten. In der Folge wurden zahlreiche Deckenplatten der abgehängten Decke durchfeuchtet und lösten sich aus der Rasterabhängung. Das Wasser drang zudem in die darunterliegende Mensa ein und floss über das Treppenhaus bis ins Erdgeschoss.

Nach Eintreffen des Hausmeisters konnte die Wasserzufuhr umgehend gestoppt werden. Derzeit laufen die Aufräum- und Trocknungsarbeiten. Eine abschließende Einschätzung der Schadenshöhe ist noch nicht möglich, nach ersten Einschätzungen wird jedoch von einer Schadenssumme in Höhe von mindestens 50.000 Euro ausgegangen.

Quelle Stadt Speyer