Speyer – Betrug durch falsche Microsoft Mitarbeiter

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch den 16.10.2025 gegen 14 Uhr kontaktierte ein 68- Jähriger aus Speyer nach festgestellten Problemen mit seinem Laptop eine vermeintliche Telefonnummer der Firma „Microsoft“, um Hilfe zu bekommen. Statt dem Mann zu helfen, verlangte der angebliche Microsoft-Mitarbeiter den Kauf mehrerer Gutscheinkarten der Firma „Apple“. Hierbei entstand dem Senior ein Vermögensschaden von über 2000 Euro.

Die Polizei rät:

– Werden Sie misstrauisch, wenn sie am Telefon oder über

Messenger-Dienste zu Geldzahlungen in jeglicher Form

aufgefordert werden

– Gehen Sie sensibel mit Ihren persönlichen Daten um und eben Sie

niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern

und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern

oder Ähnliches.

– Falls sie nach Aufforderung bereits eine Überweisung getätigt

haben, kontaktieren Sie sofort die Bank und veranlassen Sie eine

Rücküberweisung

– Klicken Sie nicht auf Links in Warnmeldungen oder Pop-ups, die

eine Telefonnummer angeben. Echte Fehlermeldungen von Microsoft

enthalten keine solche Nummer.

– Seien Sie aufmerksam, wenn in Ihrer Nachbarschaft ältere

Menschen leben, sprechen Sie über dieses Phänomen.

– Wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten sie

eine Anzeige.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen