Speyer – Betrug durch falsche Microsoft Mitarbeiter

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch den 16.10.2025 gegen 14 Uhr kontaktierte ein 68- Jähriger aus Speyer nach festgestellten Problemen mit seinem Laptop eine vermeintliche Telefonnummer der Firma „Microsoft“, um Hilfe zu bekommen. Statt dem Mann zu helfen, verlangte der angebliche Microsoft-Mitarbeiter den Kauf mehrerer Gutscheinkarten der Firma „Apple“. Hierbei entstand dem Senior ein Vermögensschaden von über 2000 Euro.
Die Polizei rät:
– Werden Sie misstrauisch, wenn sie am Telefon oder über
Messenger-Dienste zu Geldzahlungen in jeglicher Form
aufgefordert werden
– Gehen Sie sensibel mit Ihren persönlichen Daten um und eben Sie
niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern
und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern
oder Ähnliches.
– Falls sie nach Aufforderung bereits eine Überweisung getätigt
haben, kontaktieren Sie sofort die Bank und veranlassen Sie eine
Rücküberweisung
– Klicken Sie nicht auf Links in Warnmeldungen oder Pop-ups, die
eine Telefonnummer angeben. Echte Fehlermeldungen von Microsoft
enthalten keine solche Nummer.
– Seien Sie aufmerksam, wenn in Ihrer Nachbarschaft ältere
Menschen leben, sprechen Sie über dieses Phänomen.
– Wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten sie
eine Anzeige.
Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen