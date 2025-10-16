Schwetzingen – Schloss und Schlossgarten Schwetzingen „Vorhang auf“ zum „Tag der historischen Theater“: Sonderführung ermöglicht seltene Einblicke



Schwetzingen/Metropolregion Rhein-Neckar – Zum „Tag der historischen Theater“ am Samstag, 25. Oktober, erlaubt eine

exklusive Sonderführung den Gästen von Schloss und Schlossgarten

Schwetzingen, wortwörtlich hinter die Kulissen zu schauen:

Bei „Vorhang auf!“ um 15.00 Uhr nimmt Konservator Dr. Ralf Wagner sie mit in das historische

Schlosstheater und seine Geschichte. Dabei haben sie die seltene Gelegenheit,

das älteste erhaltene Rangtheater Europas, zu erleben und mehr über dieses

Meisterwerk des Architekten Nicolas de Pigage zu erfahren. Eine Anmeldung zur

Sonderführung unter +49(0)62 21.65 88 80 ist erforderlich.

Exklusiver Rundgang hinter die Kulissen

Am europaweit gefeierten Aktionstag stehen die historischen Theater als Teil des

kulturellen Erbes des Kontinents im Vordergrund. Auch in Schwetzingen hat sich ein

solches kulturelles wie architektonisches Juwel bis heute erhalten. Am Samstag, 25.

Oktober, öffnen sich die Türen des weitgehend original erhaltenen Schlosstheaters:



Die Gäste sind um 15.00 Uhr auf eine exklusive Erkundungstour eingeladen. Vom originalen

Zuschauerraum über die Bühne bis hinter die Kulissen erkunden sie, geführt von

Konservator Dr. Ralf Wagner, die Bretter, die schon zur Zeit von Kurfürst Carl Theodor

von der Pfalz die Welt bedeuteten. Das beeindruckende Bauwerk im nördlichen

Zirkelbau des Schlossgartens gilt heute als das älteste bestehende Rangtheater in ganz

Europa. Doch bereits bei seiner Erbauung 1752/53 durch Architekt Nicolas de Pigage

zählte es mit seiner Bühnentechnik zu den fortschrittlichsten Theatern seiner Zeit.

Seinen nahezu unveränderten Raumeindruck und seine Geschichte können die Gäste

beim Rundgang auf sich wirken lassen. Bei der Sonderführung ist Trittsicherheit gefragt.

Eine Anmeldung unter +49(0)62 21.65 88 80 ist erforderlich.

Gemeinsames Kulturerbe im Fokus

Um der Geschichte der Theater und ihrer Bedeutung für das kulturelle Erbe der

Nationen die gebührende Bühne zu geben, organisiert PERSPECTIV, die Gesellschaft

der historischen Theater Europas e.V., jedes Jahr den „Tag des historischen Theaters“.



In Kooperation mit verschiedenen Institutionen wie Schloss und Schlossgarten

Schwetzingen werben sie mit diesem internationalen Aktionstag nicht nur für mehr

Sichtbarkeit, sondern auch für den Erhalt dieser bedeutenden historischen Schätze. Als

herausragendes Beispiel seiner Art gehört Schwetzingen zudem zur Europäischen

Route Historische Theater, die 120 Bühnen in verschiedenen Ländern miteinander

verbindet. Der glockenförmig angelegte Theaterraum gilt als frühes Meisterwerk des

kurfürstlichen Oberbaudirektors Nicolas de Pigage. Die zurückhaltenden Farben und

Formen des Wand- und Deckenschmucks lassen bereits die schlichte Eleganz des

frühen Klassizismus erkennen.

Ein Freund der schönen Künste

Das beeindruckende Schlosstheater wurde im Auftrag von Kurfürst Carl Theodor von der

Pfalz erschaffen. Der Monarch, der im letzten Jahr seinen 300. Geburtstag gefeiert

hätte, liebte die schönen Künste und förderte sie auf verschiedenste Weise. Diese

Begeisterung kommt auch im Schlosstheater zur Geltung. Dort genoss Carl Theodor

gerne leichte Stücke, die das ländliche Lebensgefühl widerspiegelten – gespielt von der

Mannheimer Hofkapelle, die den Fürsten begleitete, wenn er mit dem Hofstaat in seiner

Sommerresidenz weilte. Auch der Schlossgarten in Schwetzingen ist ein Sinnbild seiner

Liebe zur Kunst und seiner aufklärerischen Gesinnung. Die Anlage ließ er zu einem

Gesamtkunstwerk von europäischer Bedeutung ausgestalten und bereits zu Lebzeiten

für die Allgemeinheit öffnen.

Service und Information

Besichtigung des historischen Schlosstheaters Vorhang auf!

Sonderführung mit Konservator Dr. Ralf Wagner

Termin Samstag, 25. Oktober, 15.00 Uhr

Treffpunkt

Schloss und Schlosstheater Schwetzingen

Foyer des Nördlichen Zirkelbaus

68723 Schwetzingen

Preis

Erwachsene 13,00 €

Ermäßigte 6,50 €

Familien 32,50 €

Hinweis

Festes Schuhwerk und Trittsicherheit erforderlich. Nicht barrierefrei.

Öffnungszeiten Schlossgarten

30. März bis 25. Oktober

Mo – So, Feiertag 9.00 – 20.00 Uhr

26. Oktober bis 28. März

Mo – So, Feiertag 9.00 – 17.00 Uhr

Preis Schlossgarten

30. März bis 25. Oktober

Erwachsene 9,00 €

Ermäßigte 4,50 €

Familien 22,50 €

26. Oktober bis 28. März

Erwachsene 6,00 €

Ermäßigte 3,00 €

Familien 15,00 €

Quelle: STAATLICHE SCHLÖSSER UND GÄRTEN BADEN-WÜRTTEMBERG