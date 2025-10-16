Schwetzingen – Schloss und Schlossgarten Schwetzingen „Vorhang auf“ zum „Tag der historischen Theater“: Sonderführung ermöglicht seltene Einblicke

Schwetzingen/Metropolregion Rhein-Neckar – Zum „Tag der historischen Theater“ am Samstag, 25. Oktober, erlaubt eine
exklusive Sonderführung den Gästen von Schloss und Schlossgarten
Schwetzingen, wortwörtlich hinter die Kulissen zu schauen:
Bei „Vorhang auf!“ um 15.00 Uhr nimmt Konservator Dr. Ralf Wagner sie mit in das historische
Schlosstheater und seine Geschichte. Dabei haben sie die seltene Gelegenheit,
das älteste erhaltene Rangtheater Europas, zu erleben und mehr über dieses
Meisterwerk des Architekten Nicolas de Pigage zu erfahren. Eine Anmeldung zur
Sonderführung unter +49(0)62 21.65 88 80 ist erforderlich.
Exklusiver Rundgang hinter die Kulissen
Am europaweit gefeierten Aktionstag stehen die historischen Theater als Teil des
kulturellen Erbes des Kontinents im Vordergrund. Auch in Schwetzingen hat sich ein
solches kulturelles wie architektonisches Juwel bis heute erhalten. Am Samstag, 25.
Oktober, öffnen sich die Türen des weitgehend original erhaltenen Schlosstheaters:
Die Gäste sind um 15.00 Uhr auf eine exklusive Erkundungstour eingeladen. Vom originalen
Zuschauerraum über die Bühne bis hinter die Kulissen erkunden sie, geführt von
Konservator Dr. Ralf Wagner, die Bretter, die schon zur Zeit von Kurfürst Carl Theodor
von der Pfalz die Welt bedeuteten. Das beeindruckende Bauwerk im nördlichen
Zirkelbau des Schlossgartens gilt heute als das älteste bestehende Rangtheater in ganz
Europa. Doch bereits bei seiner Erbauung 1752/53 durch Architekt Nicolas de Pigage
zählte es mit seiner Bühnentechnik zu den fortschrittlichsten Theatern seiner Zeit.
Seinen nahezu unveränderten Raumeindruck und seine Geschichte können die Gäste
beim Rundgang auf sich wirken lassen. Bei der Sonderführung ist Trittsicherheit gefragt.
Eine Anmeldung unter +49(0)62 21.65 88 80 ist erforderlich.
Gemeinsames Kulturerbe im Fokus
Um der Geschichte der Theater und ihrer Bedeutung für das kulturelle Erbe der
Nationen die gebührende Bühne zu geben, organisiert PERSPECTIV, die Gesellschaft
der historischen Theater Europas e.V., jedes Jahr den „Tag des historischen Theaters“.
In Kooperation mit verschiedenen Institutionen wie Schloss und Schlossgarten
Schwetzingen werben sie mit diesem internationalen Aktionstag nicht nur für mehr
Sichtbarkeit, sondern auch für den Erhalt dieser bedeutenden historischen Schätze. Als
herausragendes Beispiel seiner Art gehört Schwetzingen zudem zur Europäischen
Route Historische Theater, die 120 Bühnen in verschiedenen Ländern miteinander
verbindet. Der glockenförmig angelegte Theaterraum gilt als frühes Meisterwerk des
kurfürstlichen Oberbaudirektors Nicolas de Pigage. Die zurückhaltenden Farben und
Formen des Wand- und Deckenschmucks lassen bereits die schlichte Eleganz des
frühen Klassizismus erkennen.
Ein Freund der schönen Künste
Das beeindruckende Schlosstheater wurde im Auftrag von Kurfürst Carl Theodor von der
Pfalz erschaffen. Der Monarch, der im letzten Jahr seinen 300. Geburtstag gefeiert
hätte, liebte die schönen Künste und förderte sie auf verschiedenste Weise. Diese
Begeisterung kommt auch im Schlosstheater zur Geltung. Dort genoss Carl Theodor
gerne leichte Stücke, die das ländliche Lebensgefühl widerspiegelten – gespielt von der
Mannheimer Hofkapelle, die den Fürsten begleitete, wenn er mit dem Hofstaat in seiner
Sommerresidenz weilte. Auch der Schlossgarten in Schwetzingen ist ein Sinnbild seiner
Liebe zur Kunst und seiner aufklärerischen Gesinnung. Die Anlage ließ er zu einem
Gesamtkunstwerk von europäischer Bedeutung ausgestalten und bereits zu Lebzeiten
für die Allgemeinheit öffnen.
Service und Information
Besichtigung des historischen Schlosstheaters Vorhang auf!
Sonderführung mit Konservator Dr. Ralf Wagner
Termin Samstag, 25. Oktober, 15.00 Uhr
Treffpunkt
Schloss und Schlosstheater Schwetzingen
Foyer des Nördlichen Zirkelbaus
68723 Schwetzingen
Preis
Erwachsene 13,00 €
Ermäßigte 6,50 €
Familien 32,50 €
Hinweis
Festes Schuhwerk und Trittsicherheit erforderlich. Nicht barrierefrei.
Öffnungszeiten Schlossgarten
30. März bis 25. Oktober
Mo – So, Feiertag 9.00 – 20.00 Uhr
26. Oktober bis 28. März
Mo – So, Feiertag 9.00 – 17.00 Uhr
Preis Schlossgarten
30. März bis 25. Oktober
Erwachsene 9,00 €
Ermäßigte 4,50 €
Familien 22,50 €
26. Oktober bis 28. März
Erwachsene 6,00 €
Ermäßigte 3,00 €
Familien 15,00 €
Quelle: STAATLICHE SCHLÖSSER UND GÄRTEN BADEN-WÜRTTEMBERG