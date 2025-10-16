Schwetzingen – Minimalinvasiver Gelenkersatz bei Hüftarthrose

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Dr. Stefan Brosche, Oberarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie an der GRN Klinik Schwetzingen, informiert in einem Vortrag im katholischen Pfarrsaal in St. Leon-Rot über Schlüsselloch-Operationen an der Hüfte. Wenn die Lebensqualität leidet, weil beim Sport oder auch alltäglichen Bewegungen die Hüfte immer häufiger und intensiver schmerzt, und konservative Behandlungsmethoden keine Linderung mehr bringen, denken viele Betroffene über einen Gelenkersatz nach. „Viele Menschen haben Angst vor einer Gelenkoperation“, sagt Dr. Stefan Brosche, Oberarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie an der GRN Klinik Schwetzingen. „Moderne Verfahren erlauben es uns heute jedoch, die Lebensqualität unserer Patientinnen und Patienten nachhaltig und mit möglichst geringer Belastung wiederherzustellen.“

Zu diesen modernen Verfahren zählt auch der minimalinvasive Gelenkersatz – eine sogenannte Schlüsselloch-Operation, die besonders gewebeschonend ist und mit einer geringen Belastung für Muskulatur und Weichteile einhergeht. Wann und für wen eine solche OP infrage kommt, darüber informiert Dr. Brosche in einem Vortrag am Donnerstag, 23. Oktober, um 18 Uhr im katholischen Pfarrsaal St. Leon-Rot, Hauptstr. 104, 68789 St. Leon-Rot. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Quelle: GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar