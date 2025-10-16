Schwetzingen – Früheres MVZ Schwetzingen ist jetzt Einzelpraxis



Schwetzingen/Metropolregion Rhein-Neckar – Dr. Nalbantis hat die Praxis zum 1. Oktober übernommen

Das GRN MVZ Schwetzingen hat Anfang Oktober Namen und Besitzer gewechselt. Ab sofort ist die Praxis nicht mehr im Besitz der GRN Gesundheitszentren, sondern in die Hände von Dr. Emilios Nalbantis übergegangen. Die Praxis heißt jetzt „Dr. med. Nalbantis & Kollegen – Chirurgie Schwetzingen“.

„Ich habe die Praxis übernommen mit dem Ziel, die ambulante Behandlung in den Bereichen Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie sowie Hand- und Dermatochirurgie weiterhin auf höchstem Niveau zu gewährleisten“, sagt Dr. Nalbantis und weist auf eine Ergänzung des Leistungsspektrums hin, die durch eine Kooperation möglich wird: „Das Portfolio erweitert sich mit stationären Eingriffen im St. Vincentius Krankenhaus Speyer, weil dort auch die Leistungsgruppe der Plastischen Chirurgie abgebildet ist. Dort werden unter anderem körperformende Eingriffe wie Straffungen und Liposuktionen durchgeführt.“

Darüber hinaus ändere sich für Patienten nichts, die Abläufe und Ansprechpartner bleiben die gleichen, die Praxis ist weiterhin in der Bodelschwinghstraße 10/3 ansässig. Einzig die Kontaktdaten wie Telefon und Mail-Adresse haben sich geändert.

Die GRN Geschäftsführung zeigt vollstes Vertrauen in die Arbeit von Dr. Nalbantis und seinem Team. „Dr. Nalbantis hat als angestellter Arzt im GRN MVZ über Jahre hervorragende Arbeit geleistet. Patienten sind bei ihm und seinen Kollegen in besten Händen und können auf eine ausgezeichnete Behandlung vertrauen“, sagt Judith Masuch, Geschäftsführerin der GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar.

Quelle: GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar