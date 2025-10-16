Pfalz – Landwirtschaft im Klimawandel

Pfalz/Metropolregion Rhein-Neckar – Zwischen Hightech und Verantwortung

Wie kann die Landwirtschaft die Welt ernähren, das Klima schützen, ihre Böden fruchtbar halten und zugleich eine vielfältige Kulturlandschaft bewahren? Dieser Frage geht Dr. Markus Weimann von der Landwirtschaftlichen Untersuchungs- und Forschungsanstalt (LUFA) Speyer am Mittwoch, den 29. Oktober 2025, um 18:00 Uhr im Landesbibliothekszentrum, Otto-Mayer-Straße 9, in Speyer nach. Sein Vortrag mit anschließender Podiumsdiskussion zeigt, wie Forschung, Technik und Tradition gemeinsam Wege in eine zukunftsfähige Landwirtschaft eröffnen können.

Im Rahmen der Vortragsreihe „Ein Blumenstrauß aus Landwirtschaft, Umwelt- und Verbraucherschutz“ anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der LUFA Speyer beleuchtet der Leiter des Referats Feldversuchswesen, Ressourcenschutz und Saatgutuntersuchung das Thema „Klimawandel auf dem Acker und in der Gesellschaft – Lösungsansätze für eine zukunftsfähige Landwirtschaft“. Dabei zeigt er auf, wie wissenschaftliche Erkenntnisse, Hightech und die enge Zusammenarbeit von Wissenschaft mit landwirtschaftlicher Praxis gemeinsam den Weg in eine nachhaltige Agrarzukunft weisen. In seinem Vortrag erläutert Weinmann, wie Präzisionslandwirtschaft, Sensortechnik, Künstliche Intelligenz und GPS-gestützte Verfahren helfen können, Ressourcen effizient zu nutzen, Erträge zu sichern und Umweltbelastungen zu verringern. Er verdeutlicht aber auch, dass technologische Innovation allein nicht reicht: Soziale, ökonomische und gesellschaftliche Faktoren entscheiden mit darüber, welche Ansätze langfristig tragfähig sind.

Besonderes Gewicht legt Weimann auf die partizipative Entwicklung von Lösungen, bei der wissenschaftliche Erkenntnisse und das Erfahrungswissen der Landwirtinnen und Landwirte eng miteinander verzahnt werden – als Schlüssel zu praxistauglichen und zukunftsfähigen Strategien.

Nach dem Vortrag diskutieren mit ihm Ökonomierat Eberhard Hartelt, Präsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz Süd e. V., sowie Herbert Ritthaler, Betriebsleiter der Ritthalers Grünen Insel GmbH und Mitglied im Verband der Gartenbauvereine Saarland / Rheinland-Pfalz e. V., über Visionen und Strategien einer nachhaltigeren Landwirtschaft.

Begrüßt werden die Gäste von Dr. Diana Bunzel, Wissenschaftlich-technische Direktorin der LUFA Speyer, und Ute Bahrs, Standortvertreterin LBZ / Pfälzische Landesbibliothek. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss lädt ein kleiner Umtrunk zu weiterführenden Gesprächen ein.

