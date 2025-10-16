  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Neckargemünd – Mann steckt versehentlich Kommode in Brand

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch kam es gegen 17 Uhr zu einem ungewöhnlichen Brand in einer Wohnung in der Bahnhofstraße. Ersten Ermittlungen zufolge wollte ein 20-Jähriger, der zu Besuch war, einen Käfer auf einer Holzkommode unschädlich machen. Hierzu nutzte er eine Spraydose sowie ein Feuerzeug und eliminierte mit einem feurigen Strahl das Insekt. Danach ging er duschen. Ihm war jedoch entgangen, dass er durch sein Tun versehentlich die Kommode in Brand gesetzt hatte. Als er den starken Rauchgeruch bemerkte, versuchte er mit einer Gießkanne die Flammen zu löschen. Die inzwischen hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Verletzt wurde niemand. Aufgrund des Einsatzes mussten die Fahrstreifen der Bahnhofstraße in Richtung Heidelberg von der Straße an der Friedensbrücke bis zur Poststraße komplett gesperrt werden. Die weiteren Brandermittlungen übernahm das Polizeirevier Neckargemünd.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

      Frankenthal – Digitale Terminvergabe – Stadtwerke erweitern ihre Erreichbarkeit

    • Frankenthal – Digitale Terminvergabe – Stadtwerke erweitern ihre Erreichbarkeit
      Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadtwerke Frankenthal bieten ab sofort eine digitale Terminvergabe an. Kundinnen und Kunden können ihre Termine nun ganz bequem online von zu Hause aus buchen. Das neue System ermöglicht eine schnelle und effiziente Abwicklung etwa für Beratungsgespräche, Anliegen rund um das Thema Rechnung und vieles mehr. Ziel ist es, den Service weiter zu ... Mehr lesen»

      Hockenheim – Schockanruf beinahe geglückt

    • Hockenheim – Schockanruf beinahe geglückt
      Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochmittag erbeutete eine unbekannte Täterschaft beinahe eine hohe Geldsumme durch eine Betrugsmasche.Eine 58-jährige Frau erhielt am Mittwoch gegen 16:00 Uhr einen sogenannten „Schockanruf“. Am Telefon meldete sich zunächst die vermeintliche Tochter der Frau u nd gab das Gespräch anschließend an eine vermeintliche Polizeibeamtin weiter. Diese teilte mit, die Tochter der Frau habe ... Mehr lesen»

      Weinheim – Mannheimer Straße wegen Unfall zeitweise gesperrt

    • Weinheim – Mannheimer Straße wegen Unfall zeitweise gesperrt
      Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagmorgen wurde die Feuerwehr Weinheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Straßenbahn in die Mannheimer Straße alarmiert. Gegen 09:00 Uhr Uhr prallte ein Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache im Bereich der Kreuzung Weststraße mit einer Straßenbahn zusammen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Straßenbahn auf dem Gleis. Das Unfallfahrzeug war ... Mehr lesen»

      Haßloch – Streit endet in Blutentnahme

    Haßloch/Metropolregion Rhein-Neckar. Beamte der PI Haßloch wurden am Abend des 15.10.25 zu Streitigkeiten in den Mühlpfad gerufen. Eine 45-jährige aus der Südpfalz beklagte sich, dass ihr 30-jähriger Ex-Partner aus Haßloch ihr Auto nicht verlassen wolle, nachdem sie ihn nach Hause gebracht hatte. Der Streit konnte durch die Beamten schnell beigelegt werden, allerdings stellten sie im ...

      Ludwigshafen – Verdacht des schweren Bandendiebstahls – 4 Tatverdächtige in Untersuchungshaft

    Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsame Pressemeldung des Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. Nachdem es in einem Ludwigshafener Einkaufscenter in der Rheinuferstraße seit Mitte des Jahres vermehrt zu Ladendiebstählen gekommen war, haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Daraufhin nahmen am Dienstag (14.10.2025) Polizeikräfte drei tatverdächtige Männer im Alter von 19 bis ...

      Mannheim – Der Tag der Bibliotheken in der Stadtbibliothek

    • Mannheim – Der Tag der Bibliotheken in der Stadtbibliothek
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Seit 1995 findet jedes Jahr am 24. Oktober der bundesweite „Tag der Bibliotheken“ statt. Die Stadtbibliothek Mannheim feiert das mit einer besonderen Aktion. Unter dem Motto „14 für 12″ gibt es bei Neuanmeldungen am Aktionstag zwei Monate auf die Jahresmitgliedschaft zusätzlich. Außerdem hält der Abend drei ganz unterschiedliche Veranstaltungen bereit. ... Mehr lesen»

      Speyer – Betrug durch falsche Microsoft Mitarbeiter

    Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch den 16.10.2025 gegen 14 Uhr kontaktierte ein 68- Jähriger aus Speyer nach festgestellten Problemen mit seinem Laptop eine vermeintliche Telefonnummer der Firma „Microsoft", um Hilfe zu bekommen. Statt dem Mann zu helfen, verlangte der angebliche Microsoft-Mitarbeiter den Kauf mehrerer Gutscheinkarten der Firma „Apple". Hierbei entstand dem Senior ein Vermögensschaden von über ...

      Bad Dürkheim – LKW rollt in eine Gartenmauer

    • Bad Dürkheim – LKW rollt in eine Gartenmauer
      Kleinkarlbach/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 16.10.2025 gegen 07:35 Uhr kam es im Bereich der Landstraße 517 in Kleinkarlbach zu einem Verkehrsunfall mit einem LKW. Der 54-jährige Berufskraftfahrer nahm an einer vor Ort befindlichen Firma einen Sattelauflieger-Tausch vor. Hierbei vergas er jedoch bei seiner Zugmaschine die Handbremse anzuziehen, weshalb diese zu rollen begann und in einer ... Mehr lesen»

      Heidelberg – Hauptsache digital?" – Bildung zwischen Anspruch und Wirklichkeit: Veranstaltung am 16. Oktober im Tink Tank Campbell um 20 Uhr

    • Heidelberg – Hauptsache digital?“ – Bildung zwischen Anspruch und Wirklichkeit: Veranstaltung am 16. Oktober im Tink Tank Campbell um 20 Uhr
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Digitalisierung an unseren Schulen ist ein zentrales Bildungsthema unserer Zeit – mit hohen Erwartungen und oftmals begrenzter Realität im Schulalltag. Wie können wir digitale Bildung sinnvoll und nachhaltig gestalten? Was funktioniert – und was eben nicht? Die Landtagskandidatin der CDU Heidelberg lädt zu einer öffentlichen Abendveranstaltung ein, die Impulse ... Mehr lesen»

      Karlsruhe – KSC und 1. FC Kaiserslautern treffen am 18.10.2025 im Südwest-Derby aufeinander – Polizei appelliert an Fans und gibt Empfehlungen zur Anreise

    • Karlsruhe – KSC und 1. FC Kaiserslautern treffen am 18.10.2025 im Südwest-Derby aufeinander – Polizei appelliert an Fans und gibt Empfehlungen zur Anreise
      Karlsruhe / Kaiserslautern (ots) Mit Blick auf das am kommenden Samstag anstehende Südwest-Derby in der 2. Fußballbundesliga zwischen dem Karlsruher SC und dem 1. FC Kaiserslautern appelliert die Polizei an die sportliche Fairness aller Fans. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Das Polizeipräsidium Karlsruhe, die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe und der Veranstalter haben sich vor der Spielbegegnung mit Fanbriefen an ... Mehr lesen»

