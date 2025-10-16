Mannheim – Unfall auf der Jungbuschbrücke – PKW landet auf dem Dach – 4 Verletzte

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Mittwochabend, gegen 22.00 Uhr, befuhr 18-Jähriger mit seinem BMW, von der Freherstraße kommend, die Jungbuschbrücke in Richtung Neckarstadt. Hier wollte der 18-Jährige von der rechten Fahrspur auf die linke wechseln, übersah dabei den neben ihm fahrenden Hyundai einer 33-Jährigen und kollidiert mit diesem. Durch die Kollision wurde der Hyundai abgewiesen, kippte um und blieb auf der Gegenfahrbahn auf dem Dach liegen. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb erlitt die 33-Jährige schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen. Ihre drei Mitfahrer im Alter von 9-30 Jahren wurden zudem leicht verletzt. Die Verletzten wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in eine umliegende Klinik gebracht. An den Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 10 000,- Euro.
/// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS
WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN>> ALLE TOPMELDUNGEN
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Wie bereits berichtet kam es am Samstag, 04.10.2025, gegen 19 Uhr im Quadrat G 7 zu einem größeren Polizeieinsatz, nachdem ein Tatverdächtiger zuvor einen Kiosk im Quadrat G 7 betrat und unmittelbar danach mehrfach auf einen 39-jährigen Mann geschossen hatte. Dieser wurde durch die Schüsse lebensgefährlich verletzt, befindet sich aber nach ... Mehr lesen»
- Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar. „Sie haben die Stadt geprägt“ Cornelia Lauinger, Leiterin der städtischen Immobilienwirtschaft, wurde im Gemeinderat verabschiedet INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Sie hat in der Stadt Spuren hinterlassen, die man lange sehen wird – wie es am Bau auch so üblich ist. „Sie haben Ihr Amt und damit auch die Stadt geprägt“, bescheinigte Weinheims ... Mehr lesen»
- Haßloch / Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Mittwoch, den 15.10.2025 um 11:30 Uhr meldete ein Radfahrer auf einem Feldweg in Haßloch im Bereich der Rennbahnstraße einen Igel in Not. Der Igel wollte ein anliegendes Grundstück durch einen Maschendrahtzaun verlassen und blieb in diesem stecken. Aus eigener Kraft konnte er sich nicht mehr ... Mehr lesen»
- Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. In der Integrierten Gesamtschule Speyer ist es zu einem erheblichen Wasserschaden gekommen. Dieser wurde am Mittwoch, 15. Oktober 2025, festgestellt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Ursache war nach aktuellem Stand ein Materialversagen an einem Flexpanzerschlauch eines Experimentiertisches in einem Fachraum im ersten Obergeschoss. Vermutlich trat das Wasser bereits in den Abendstunden des 14. ... Mehr lesen»
- Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Bundeswehr hat die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße darüber informiert, dass sie von Dienstag, 28. Oktober, bis Donnerstag, 30. Oktober, eine Übung auch auf dem Gebiet des Landkreises Südliche Weinstraße abhalten wird. Etwa 25 Soldatinnen und Soldaten werden im Einsatz sein, vorwiegend in der Verbandsgemeinde Offenbach. Angekündigt ist auch, dass die ... Mehr lesen»
- Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Bis in den November 2025 hinein finden in den Heidelberger Stadtteilen noch die traditionellen „Seniorenherbste“ statt. Sie werden gemeinsam von der Stadt Heidelberg und den Stadtteilvereinen veranstaltet. Das bunte Unterhaltungsprogramm variiert je nach Stadtteil und hat von Lesungen und Sketchen bis hin zu Gesangseinlagen und Tanzvorstellungen einiges zu bieten. Für ... Mehr lesen»
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Neu im Vorstand der Verbünde im Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) ist seit 13. Oktober 2025 Bastian Goßner, Geschäftsführer der Donau-Iller-Nahverkehrsverbund-GmbH aus Ulm. Die außerordentliche Wahl bei der Sitzung der Fachgruppenversammlung war notwendig geworden, weil das bisherige Vorstandmitglied, Christoph Heneka, ehemaliger Geschäftsführer des naldo, aus Krankheitsgründen ausgeschieden war. Die Wahlperiode dauert bis ... Mehr lesen»
- Erbach / Aus der MRN-News Nachbarschaft (ots) Bislang unbekannte Täter beschädigten zwischen Dienstag (14.10.) und Mittwoch (15.10.) mutwillig die Einrichtung der öffentlichen Toilettenanlage am Parkdeck in der Neuen Lustgartenstraße. Die Vandalen verursachten hierdurch nach ersten Schätzungen einen Schaden von rund 5000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Anwohner oder Zeugen mit ... Mehr lesen»
- Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. Zwei Stunden – mehr gestanden die Nazis den Landauer Jüdinnen und Juden nicht zu, um ihr Hab und Gut zusammenzupacken, ihre Häuser zu räumen und ihr altes Leben hinter sich zu lassen. Es war der 22. Oktober 1940 und Gauleiter Josef Bürckel hatte beschlossen, dass die Saarpfalz, zu ... Mehr lesen»
- Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Heidelberger Literaturscouts starten am Mittwoch, 22. Oktober 2025, um 16 Uhr in ihr drittes Jahr. Neue Lesebegeisterte ab 13 Jahren sind herzlich zur Auftaktveranstaltung in die Bibliothek des Bunsen-Gymnasiums im Stadtteil Neuenheim, Humboldtstraße 23, eingeladen. Die Heidelberger Literaturscouts sind ein Programm des Kulturamts im Rahmen der Aktivitäten Heidelbergs als ... Mehr lesen»
MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:
Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.
