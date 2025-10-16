Mannheim – Pfarreiratswahl am 19. Oktober

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Vorbereitungen laufen auf Hochtouren / Stimmauszählung öffentlich im Ignatiussaal in A4,1

Katholische Christinnen und Christen wählen an diesem Wochenende ihren ersten Pfarreirat für die neue große Kirchengemeinde – die Pfarrei St. Sebastian Mannheim. Diese fasst ab 1. Januar 2026 alle katholischen Ortsgemeinden in Mannheim, Ilvesheim und Edingen-Neckarhausen zusammen. Die Kirchenmitglieder im künftigen Pfarreigebiet wurden bereits im September dazu eingeladen, bis zu diesem Wochenende ihre Stimme abzugeben – entweder im Vorfeld vom 5. bis 17. Oktober online, per Briefwahl oder in einem Wahllokal in ihrer Seelsorgeeinheit.

Warum jede Stimme zählt

Mit der Wahl entscheiden Katholikinnen und Katholiken ab 16 Jahren in Mannheim, Edingen-Neckarhausen und Ilvesheim gemeinsam, wer die kommenden fünf Jahre die Geschicke der Pfarrei mitlenkt: Die künftigen Pfarreirats-Mitglieder sind das Herzstück kirchlicher Mitbestimmung. Sie entwickeln Ideen, setzen Schwerpunkte und vertreten die Anliegen der Gläubigen vor Ort. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag für ein lebendiges kirchliches Leben. Denn der Pfarreirat wird eng mit der Pfarreileitung zusammenarbeiten. „Wer wählt, stärkt die Gemeinschaft und gibt den Engagierten Rückhalt für ihre Arbeit“, betont der künftige Pfarrer der neuen Pfarrei Lukas Glocker.

Insgesamt stellen sich bistumsweit 1.033 Personen zur Wahl, um einen der 771 Sitze in den 231 Stimmbezirken der 36 Kirchengemeinden zu übernehmen. In Mannheim bewerben sich 39 Kandidierende in sieben Stimmbezirken um 25 Sitze im Pfarreirat. Die Kandidierenden der einzelnen Stimmbezirke stellen sich unter anderem auf der Dekanatshomepage unter www.kathma.de/wahl2025 vor.

Hochphase der Wahlvorbereitung

Für den Wahlvorstand dieser Pfarreiratswahl im Katholischen Stadtdekanat Mannheim sind die letzten Wochen und Monate „intensiv gewesen“, berichten die haupt- und ehrenamtlich Engagierten: Vom Werben um Kandidierende bis hin zur Bearbeitung von Stimmbezirkswechseln oder dem Versand von rund 600 Briefwahlunterlagen reichten die Aufgaben. Die Wahlbenachrichtigungen im September wurden zentral von der Erzdiözese Freiburg übernommen, ebenso wie die Organisation der Online-Wahl. Jetzt sind noch die letzten Vorbereitungen der Wahllokale sowie Instruktionen für die größtenteils ehrenamtlichen Wahl-Helferinnen und -Helfer auch auf der Zielgeraden.

Der Höhepunkt ist für den Wahlvorstand selbstredend der eigentliche Wahltag und die öffentliche Stimmauszählung am 19. Oktober ab 18.30 Uhr im Ignatiussaal (A4,1) des Katholischen Stadtdekanats Mannheim. „Wir zählen am Abend des Wahltages die Stimmen aus den Wahllokalen und aus der Briefwahl. Hinzu kommen dann noch die Online-Stimmabgaben“, erklärt Wahlvorstand Matthias Leis, der als Leitender Referent der neuen Pfarrei St. Sebastian Mannheim dann auch eng mit dem Pfarreirat zusammenarbeiten wird. (schu)

Information & Ansprechpartner

Informationen zur Pfarreiratswahl gibt es unter www.kathma.de/wahl2025. Fragen beantwortet der Wahlvorstand Matthias Leis per E-Mail an matthias.leis@kathma.de

Quelle: Katholisches Stadtdekanat Mannheim