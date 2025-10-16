Mannheim – Nachtrag: Nach Schüssen in Kiosk – Tatverdächtiger 26-jähriger in Haft

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Wie bereits berichtet kam es am Samstag, 04.10.2025, gegen 19 Uhr im Quadrat G 7 zu einem größeren Polizeieinsatz, nachdem ein Tatverdächtiger zuvor einen Kiosk im Quadrat G 7 betrat und unmittelbar danach mehrfach auf einen 39-jährigen Mann geschossen hatte. Dieser wurde durch die Schüsse lebensgefährlich verletzt, befindet sich aber nach einer Notoperation weiterhin in einem stabilen Gesundheitszustand.

Der Schütze konnte trotz unmittelbar eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen zunächst unerkannt fliehen. Im Rahmen der intensiven Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim, in enger Zusammenarbeit mit der Zentralen Kriminaltechnik, konnte ein dringender Tatverdacht gegen einen 26-jährigen Mann erlangt werden.

Dieser wurde am Montag, 13.10.2025 aufgrund eines gegen ihn erlassenen Haftbefehls des Amtsgerichts Mannheim wegen des Verdachts des versuchten Mordes durch die Polizei festgenommen und am darauffolgenden Tag dem Haftrichter vorgeführt, welcher den Haftbefehl des Amtsgerichts Mannheim in Vollzug setzte.

Der 26-Jährige befindet sich aktuell in einer Justizvollzugsanstalt. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen des Tatgeschehens und dem Motiv der Tat werden durch das Fachdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt. Um die laufenden Ermittlungen nicht zu gefährden, sind weitere Auskünfte derzeit nicht möglich.