Mannheim – ERSTMELDUNG: Unfall zwischen Straßenbahn und Auto auf den Planken

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Gegen 12:45 Uhr kam es am Donnerstag auf den Planken zwischen den Quadraten D 1 und E 1 zu einer Kollision zwischen einem Auto und einer Straßenbahn. Ersten Erkenntnissen zufolge missachtete das Auto die Vorfahrt der Bahn. Durch die Wucht der Kollision drehte sich das Auto und kam schließlich quer zur Fahrbahn zum Stehen. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt. Nach aktuellem Stand wurde aber niemand verletzt. Der Verkehrsdienst Mannheim übernahm die weiteren Unfallermittlungen.
- Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Seit vielen Jahren freuen sich Kinder in Osteuropa zur Weihnachtszeit über Geschenke aus dem „Weihnachtspäckchenkonvoi“ – liebevoll verpackt unter anderem von Menschen aus dem Landkreis Südliche Weinstraße. Die bundesweite Aktion der Round-Table-Familie sammelt jedes Jahr in Deutschland Päckchen und bringt diese per LKW-Konvoi in entlegene und ländliche Regionen in Rumänien, Bulgarien, Moldawien und ... Mehr lesen»
- Kaiserslautern/Aus der Mrn-News Nachbarschaft. Die Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde am Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern lädt am Donnerstag, 23. Oktober 2025 um 18:00 Uhr zum Gesundheitsforum im Tagungszentrum, Goethestraße 51, ein. Thema der Veranstaltung: „Was die Nase alles kann – und wie HNO-Ärzte Form und Funktion wiederherstellen“. Das Gesundheitsforum startet mit einem Vortrag von Prof. Dr. med. Philippe ... Mehr lesen»
- Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Frühjahr und Herbst bietet der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (EWF) Grünabfallsammlung mit Containern an. Die Herbstaktion findet am Samstag, 8. November, von 9 bis 13 Uhr statt. Pro Containerstellplatz ist ein Mitarbeiter des EWF für Beratung und Beaufsichtigung der Anlieferungen eingesetzt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Abgegeben werden können Grünabfälle wie ... Mehr lesen»
- Hainfeld/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Wanderer meldeten am Mittwochmittag (15.10.2025, 13.47 Uhr) einen verunfallten PKW in einem Waldstück zwischen Ramberg und Burrweiler (Gemarkung Hainfeld), in einer 80 bis 100 Meter unterhalb der L 506 abgelegenen Senke am Nordhang des Drenselbergs. Über unwegsames Gelände konnte das Fahrzeug festgestellt werden, in welchem eine leblose Person lag. Ersten Ermittlungen ... Mehr lesen»
- Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Donnerstag ereignete sich um kurz vor 13:30 Uhr ein Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos auf der B 535, kurz vor der Einmündung zur Speyerer Straße. Nach aktuellem Erkenntnisstand war das unfallverursachende Auto auf der B 535 aus Richtung Emmertsgrund/Boxberg in Fahrtrichtung Plankstadt unterwegs und geriet aus bislang unbekanntem Grund auf ... Mehr lesen»
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Teilzeitangebot für Konditoren in der Bildungsakademie der Handwerkskammer – Kreative Fachpraxis und fundierte Theorie – Start im Januar 2026 INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die Bildungsakademie der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald bietet ab Ende Januar 2026 eine neue Meistervorbereitung für Konditorinnen und Konditoren in Teilzeit an. Der Lehrgang umfasst die Vorbereitung auf die ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Zu einem Filmabend lädt das Wilhelm-Hack-Museum am Donnerstag, 23. Oktober 2025, 19 Uhr, ein. Gezeigt wird der Dokumentarfilm „Mary Bauermeister – Eins und Eins ist Drei“ aus dem Jahre 2020 von Regisseurin Carmen Belaschk. Mary Bauermeister (1934 bis 2023) war eine deutsche Künstlerin und gilt als Mutter der Fluxusbewegung. Der ... Mehr lesen»
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mannheim ist mit mehr als 180 Sportvereinen – von Breitensport bis zu Bundesligateams – eine lebendige und erfolgreiche Sportstadt. Dieser vielfältige Sportalltag wäre ohne das ehrenamtliche Engagement vieler Menschen nicht denkbar. Ob im Training, bei der Betreuung oder hinter den Kulissen, die wertvolle Zeit und die Einsatzbereitschaft der Ehrenamtlichen sind ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Bewusst über die finanzielle Zukunft nachdenken und am besten Nägel mit Köpfen machen! Am 30. Oktober 2025 lädt die Sparkasse Vorderpfalz zum Weltspartag ein. Dieser Tag steht ganz im Zeichen des frühzeitigen Sparens und der Förderung finanzieller Bildung, um vor allem jungen Menschen eine stabile Zukunft zu sichern. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Frühe Vorsorge ... Mehr lesen»
- Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadtverwaltung Landau informiert: Aufgrund von Personalausfall muss die Stadtbibliothek ihre Öffnungszeiten ab 23. Oktober donnerstags und freitags verkürzen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die neuen Öffnungszeiten bis voraussichtlich Ende des Jahres lauten wie folgt: Montag und Dienstag: 14 bis 18 Uhr Donnerstag und Freitag: 10 bis 16 Uhr Samstag: 9 bis 13 Uhr Das ... Mehr lesen»
