Mannheim – Ehrenamt im Sport verdient Wertschätzung – Aufruf zum Ehrenamtsevent 2025

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mannheim ist mit mehr als 180 Sportvereinen – von Breitensport bis zu Bundesligateams – eine lebendige und erfolgreiche Sportstadt. Dieser vielfältige Sportalltag wäre ohne das ehrenamtliche Engagement vieler Menschen nicht denkbar. Ob im Training, bei der Betreuung oder hinter den Kulissen, die wertvolle Zeit und die Einsatzbereitschaft der Ehrenamtlichen sind unverzichtbar für das umfangreiche Angebot der Vereine.

Um dieses Engagement gebührend zu würdigen, lädt der Fachbereich Sport und Freizeit der Stadt Mannheim auch in diesem Jahr wieder zum großen Ehrenamtsevent am Sonntag, 14. Dezember, ein. Alle gemeldeten Ehrenamtlichen dürfen sich gemeinsam mit einer Begleitperson auf eine Kinoveranstaltung freuen, als Dankeschön für ihren unermüdlichen Einsatz.

Ab sofort können Sportvereine und Interessierte ehrenamtlich engagierte Personen, ganz gleich in welcher Funktion, bis zum 9. November 2025 unter www.mannheim-bewegen.de/ehrenamtsevent für die Teilnahme an der Veranstaltung anmelden.

Bei Rückfragen steht der Fachbereich Sport und Freizeit telefonisch unter 0621 293-4004 oder per E-Mail an 52event@mannheim.de zur Verfügung.

Quelle: Stadt Mannheim