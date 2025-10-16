Mannheim – Der Tag der Bibliotheken in der Stadtbibliothek

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Seit 1995 findet jedes Jahr am 24. Oktober der bundesweite „Tag der Bibliotheken“ statt. Die Stadtbibliothek Mannheim feiert das mit einer besonderen Aktion. Unter dem Motto „14 für 12″ gibt es bei Neuanmeldungen am Aktionstag zwei Monate auf die Jahresmitgliedschaft zusätzlich. Außerdem hält der Abend drei ganz unterschiedliche Veranstaltungen bereit.

Konzert im Dalbergsaal: Herbstkonzert mit Sachie Matsushita

Die in Mannheim lebende japanische Pianistin und Komponistin Sachie Matsushita spielt am Freitag, 24. Oktober, 18 Uhr im Dalbergsaal im Dalberghaus N3, 4 bekannte Werke aus verschiedenen Epochen. Mit Ludwig van Beethovens Mondscheinsonate oder Autumn Colors und October Sunflower von Matsushita selbst können die Zuhörer*innen bei diesem abwechslungsreichen Programm ganz unterschiedliche Herbststimmungen erleben.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht notwendig.

Informationen: stadtbibliothek.musikbibliothek@mannheim.de oder 0621 2939800

Mit Unterstützung von Musik Lutz, Klavierbaufachbetrieb, Mannheim.

Spieleabend „Oktoberfest“ in Herzogenried

Die Zweigstelle Herzogenried lädt Erwachsene am Freitag, 24. Oktober 2025, 18 bis 21 Uhr in der Stadtbibliothek Mannheim Zweigstelle Herzogenried, Herzogenriedstraße 50, 68169 Mannheim

zu Brettspielen und leckerem bayerischen Essen ein. Die Teilnahme ist kostenlos, bitte melden Sie sich an unter: stadtbibliothek.herzogenried@mannheim.de oder Tel. 0621 293 5055.

Kabarett in Rheinau: Die ZWEIfler – „Mehr als nur“

Einfach nur zu sein reicht offensichtlich nicht mehr: Das Bundesministerium für Gesundheit wirbt für Gesundheitsberufe mit „Mehr als nur ein Job“. Eine Klinik für plastische Chirurgie nennt einen Podcast „Mehr als nur schön.“ Eine bayerische Brauerei preist ihren „Urtyp hell“ als „Mehr als nur ein Bier“ an. Und Donald Trump möchte mehr sein als nur ein Präsident, vielleicht Gott, mindestens aber Papst.

Michael Angierski und Elmar Thüner bieten am Freitag, 24. Oktober 2025, 19 Uhr in der Stadtbibliothek Mannheim Zweigstelle Rheinau, Kronenburgstraße 45-55, 68219 Mannheim mit ihrem neuen Programm nicht „mehr als nur Kabarett“, sondern intelligente Unterhaltung für Mitdenker.

Karten sind nur im Vorverkauf für 18 Euro (Fördervereinsmitglieder: 16 Euro) erhältlich unter: stadtbibliothek.rheinau@mannheim.de

In Kooperation mit dem Förderverein der Zweigstelle Rheinau der Stadtbibliothek Mannheim e.V.