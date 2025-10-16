Ludwigshafen – Weltspartag 2025 – Sicher sparen, smart leben!

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Bewusst über die finanzielle Zukunft nachdenken und am besten Nägel mit Köpfen machen!

Am 30. Oktober 2025 lädt die Sparkasse Vorderpfalz zum Weltspartag ein. Dieser Tag steht ganz im Zeichen des frühzeitigen Sparens und der Förderung finanzieller Bildung, um vor allem jungen Menschen eine stabile Zukunft zu sichern.

Frühe Vorsorge + Finanzbildung = Freiheit genießen

Wer heute spart, schafft sich morgen mehr Möglichkeiten – und ruhigere Nächte. Ob für den Traum vom Eigenheim oder unerwartete Ausgaben – rechtzeitige Vorsorge ist die Grundlage für finanzielle Sicherheit. Aber wie genau macht man das eigentlich? Die Sparkasse Vorderpfalz nimmt ihren öffentlichen Auftrag ernst und fördert aktiv die finanzielle Bildung. „In einer immer komplexeren Finanzwelt ist es entscheidend, dass Menschen aller Altersgruppen ein fundiertes Verständnis für den Umgang mit Geld entwickeln“, betont Vorstandsmitglied Oliver Kolb. „Wir bieten zahlreiche Angebote, um finanzielle Bildung von Anfang an zu stärken“. Im schulischen Bereich setzt die Sparkasse auf praxisnahe Unterstützung. Lehrer und Schüler können über die Schulservice-Seiten der Sparkasse (https://www.sparkassen-schulservice.de/) auf interaktive Lernmaterialien zugreifen, die spielerisch wirtschaftliche Zusammenhänge vermitteln. Neben den grundlegenden Themen wie Sparen und Anlegen werden auch komplexe Fragen zur Budgetplanung und Altersvorsorge behandelt. „Die Förderung von Finanzwissen ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine eigenverantwortliche und sichere Lebensführung“, erklärt Kolb. „Besonders junge Menschen sollen mit den nötigen Werkzeugen ausgestattet werden, um ihren Weg sicher zu gehen. Deshalb setzen wir uns langfristig für eine umfassende Finanzbildung ein.“ Mit ihrem Engagement zum Weltspartag zeigt die Sparkasse Vorderpfalz, wie wichtig es ist, in die Zukunft der Gesellschaft zu investieren – beginnend mit der richtigen Ausbildung im Umgang mit Geld.

Sparen für junge Menschen – attraktive Angebote zum Weltspartag

Für junge Sparer bietet die Sparkasse eine Vielzahl von Vorteilen und Angeboten, angefangen bei kostenlosen Girokonten über finanzielle und gesundheitliche Vorsorge bis hin zu cleverem Bausparen.

Kinder und Jugendliche (bis 17 Jahre)

Kinder und Jugendliche erhalten im Aktionszeitraum vom 20.10. bis 07.11.2025 bei Neuabschluss pro Spar- bzw. Vorsorgeangebot 25 Euro als Gutschrift auf ihr Sparkassen-Konto. Jedes Kind, das sein Erspartes bei der Sparkasse einzahlt, erhält außerdem einen Kuschel-Hund geschenkt. Mit etwas Glück gibt es sogar einen von 24 Riesen-Kuschel-Hunden zu gewinnen. Jugendliche zwischen 11 und 17 Jahren können ihr Taschengeld bei unserem Mitmach-Rätsel um bis zu 500 Euro aufbessern.

Junge Erwachsene (18-30 Jahre)

Flexibel, individuell und komfortabel: Junge Erwachsene können sich noch bis zum 28.11. eine Startprämie von bis zu 100 Euro bei Abschluss ihres maßgeschneiderten Sparplans sichern. Dabei gilt: Je mehr sie monatlich in einen Sparplan investieren, desto höher ist die Prämie.

Beratung und Angebote für die Zukunft

Nutzen Sie den Weltspartag, um sich über die besten Sparmöglichkeiten zu informieren – vor Ort oder online. Die Sparkasse bietet umfassende Beratungen, um die Angebote auf die individuellen Bedürfnisse junger Kunden abzustimmen. Termine können telefonisch bzw. per WhatsApp unter 0621 – 59920 vereinbart werden, auf www.sparkasse-vorderpfalz.de oder in der Sparkassen-App.

Über die Sparkasse Vorderpfalz

Als öffentlich-rechtliche Sparkasse unterscheidet sich das Geschäftsmodell der Sparkasse Vorderpfalz von den meisten Kreditinstituten. Seit ihrer Gründung vor knapp 200 Jahren unterstützt die Sparkasse Vorderpfalz ihre Kunden, die Wirtschaft, die Kultur und soziale Einrichtungen gleichermaßen. Sie steht für persönliche, individuelle und nachhaltige Finanzlösungen. Die Zufriedenheit ihrer Kunden, die Nähe zum Berater sowie eine ergebnisoffene Beratung ist für die Sparkasse Vorderpfalz Maßstab und Antrieb zugleich.

Gesellschaftlich engagiert: Das macht die Sparkasse Vorderpfalz aus

Als kommunal getragene und regional verankerte Sparkasse gehört es zu ihrer unternehmerischen Identität, gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben in ihrem Geschäftsgebiet zu unterstützen. Ein großer Teil der erwirtschafteten Erträge fließt wieder in Form von Spenden und Sponsoring sowie über ihre fünf selbständigen Stiftungen an Vereine, Schulen, Institutionen und ehrenamtlich wirkende Bürgerinnen und Bürger zurück. Allein im zurückliegenden Geschäftsjahr sind Fördergelder in Höhe von rund einer Million Euro geflossen. Damit hat sie in Ludwigshafen, Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis über 1000 soziale, kulturelle, gesellschaftliche, wissenschaftliche und sportliche Projekte begleitet. Daneben ist die Sparkasse Vorderpfalz wichtige Steuerzahlerin, Investorin, Ausbilderin und Arbeitgeberin.

Übrigens: Die Sparkassen-Finanzgruppe ist die größte Finanzgruppe Europas

Mit einem zusammengefassten Geschäftsvolumen von 3.330 Milliarden Euro bilden die Sparkassen gemeinsam mit ihren Verbundpartnern den größten Finanzdienstleister Europas. Zur Sparkassen-Finanzgruppe gehören 510 Unternehmen, davon allein 359 Sparkassen mit ihren rund 200.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Quelle: Sparkasse Vorderpfalz