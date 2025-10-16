Ludwigshafen – Südwest erstmals seit über 20 Jahren wieder im Südweststadion

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar

Zurück im Wohnzimmer!

Jahrzehntelang war das Südweststadion die Heimat des SV Südwest Ludwigshafen – Schauplatz vieler großer Spiele und emotionaler Momente. Bis Mitte der 90er Jahre trug der Verein hier seine Heimspiele aus, ehe der Abstieg aus der Oberliga den Abschied vom Stadion bedeutete.

Jetzt ist es endlich wieder soweit:

Am Sonntag, den 19.10.2025, um 14:30 Uhr kehrt der SV Südwest zurück in sein Wohnzimmer! Gegner beim großen Comeback ist der SV Erlenbach.

Diese englische Woche wird richtungsweisend für die Mannschaft von Trainer Ediz Sari. Mit Leidenschaft, Teamgeist und dem Rückhalt der Fans wollen die Jungs weiter Boden gutmachen – und dann mit Rückenwind ins große Stadion-Comeback starten.

Auf geht’s, Südwest – zurück nach Hause!

SV Südwest – SV Erlenbach

Südweststadion

Erich-Reimann-Straße

19.10.2025, um 14:30 Uhr