Ludwigshafen – Rollstuhlfahrer bei Unfall verletzt



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am gestrigen Mittwoch (15.10.2025) kam es gegen 14:30 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Rollstuhlfahrer.

Der 81-jähriger Rollstuhlfahrer, welcher von der Rheingalerie kommend die Rheinuferstraße überquerte, wurde von einem 35-jährigen Autofahrer angefahren, als dieser von der Bahnhofstraße in Richtung Rheingalerie nach links in die Rheinuferstraße abbog.

Durch die Kollision prallte der Rollstuhlfahrer gegen das Auto und verletzte sich leicht. Er wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz