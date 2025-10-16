Ludwigshafen – Mord in Maudach: Polizei durchsucht Luitpoldhafen nach Tatwaffe

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach den tödlichen Schüssen am 20. September 2025 in Ludwigshafen-Maudach dauern die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei weiter an.



In der Tatnacht war ein 26-jähriger Mann in der Maudacher Ortsmitte durch mehrere Schüsse tödlich verletzt worden. Ein Großaufgebot der Polizei, unterstützt von einem Hubschrauber und Spürhunden, war damals bis in die frühen Morgenstunden im Einsatz. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen.

Am 1. Oktober 2025 gelang den Ermittlern schließlich ein entscheidender Durchbruch: Ein Tatverdächtiger konnte festgenommen werden. Nach Angaben der Behörden handelt es sich um einen 23-jährigen Mann, gegen den seither wegen des Verdachts des Mordes ermittelt wird. Zu den genauen Hintergründen und einem möglichen Motiv machten Polizei und Staatsanwaltschaft bislang keine näheren Angaben.

Am heutigen Mittwoch, dem 16. Oktober 2025, wurde nun ein weiterer Schritt zur Aufklärung der Tat unternommen. Spezialkräfte der Polizei durchsuchten gemeinsam mit Tauchern den Luitpoldhafen in Ludwigshafen. Ziel der Aktion war es, mögliche Beweismittel – insbesondere die Tatwaffe – zu finden. Die Ermittler konzentrierten sich dabei auf mehrere Uferbereiche des Hafens. Ob bei der großangelegten Suche tatsächlich Beweisstücke sichergestellt werden konnten, ist derzeit noch unklar.

Die Polizei und Staatsanwaltschaft betonen, dass die Ermittlungen weiterhin auf Hochtouren laufen. Sie prüfen unter anderem, ob es sich bei der Tat um eine persönliche Auseinandersetzung oder um eine Beziehungstat handeln könnte.

MRN-News bleibt für Sie an dem Fall dran und wird nachberichten, sobald neue Informationen vorliegen.