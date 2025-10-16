Ludwigshafen – Filmabend im Wilhelm-Hack-Museum

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Zu einem Filmabend lädt das Wilhelm-Hack-Museum am Donnerstag, 23. Oktober 2025, 19 Uhr, ein. Gezeigt wird der Dokumentarfilm „Mary Bauermeister – Eins und Eins ist Drei“ aus dem Jahre 2020 von Regisseurin Carmen Belaschk. Mary Bauermeister (1934 bis 2023) war eine deutsche Künstlerin und gilt als Mutter der Fluxusbewegung. Der Film gibt einen Einblick in das Kölner Atelier der damals 85-jährigen Künstlerin. Der Eintritt orientiert sich am Konzept „Pay What You Want“.
Quelle: Stadt Ludwigshafen