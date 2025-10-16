Landau – Streetwork der Stadt Landau sammelt warme Kleidung für Bedürftige: Spendenannahme am Samstag, 25. Oktober, im Haus der Jugend



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Wenn die Tage kürzer und kühler werden, wird es Zeit, den Kleiderschrank auf

die kalte Jahreszeit umzustellen – und dabei Platz für Neues zu schaffen.

Über gut erhaltene Kleidungsspenden freut sich die Streetwork der Stadt Landau für

ihre Klientinnen und Klienten.

Am Samstag, 25. Oktober, von 10 bis 12 Uhr nimmt das Team im Haus der Jugend

in der Waffenstraße 5 in Landau Herbst- und Winterkleidung für Damen und

Herren entgegen – zum Beispiel warme Jacken, Pullover, Hosen, Winterschuhe,

Mützen, Schals und Handschuhe. Auch Bettwäsche, Decken und Handtücher

werden gerne angenommen.

Bitte beachten: Aufgrund der begrenzten Lagerkapazität kann pro Person nur

ein Umzugskarton mit Spenden abgegeben werden. Kinderkleidung wird nicht

benötigt.

Die Streetworkerinnen und Streetworker danken schon jetzt allen Spenderinnen

und Spendern herzlich für deren Unterstützung!

Bei Fragen stehen die Streetworkerinnen Johanna Dreisigacker (0174/9089353)

und Nina Sappert (0152/04188916) gerne zur Verfügung.

Bitte beachten: Der Bereich der Waffenstraße, in dem das Haus der Jugend liegt,

kann mit dem Auto nicht befahren werden.

Bildunterschrift: Die Streetwork der Stadt Landau freut sich über Kleiderspenden

für ihren Kleiderbasar. (Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.