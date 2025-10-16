Landau – Für Veranstaltung und Demo: Haltverbote und Sperrungen in der Landauer Mahlastraße am Samstag, 18. Oktober

Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag, 18. Oktober, findet in der Landauer Jugendstil-Festhalle eine Veranstaltung statt, an der auch Bundestagspräsidentin Julia Klöckner teilnimmt – begleitet von einer Gegendemonstration vor der Veranstaltungsstätte.

Um einen sicheren und geordneten Ablauf der Veranstaltung und der Versammlung zu gewährleisten, richtet die Stadt Landau in der Mahlastraße Haltverbote auf beiden Straßenseiten ein. Diese gelten im Abschnitt zwischen Martin-Luther-Straße und Rheinstraße – und zwar ab 12 Uhr bis in die späten Abendstunden. Darüber hinaus ist die Einfahrt von der Rheinstraße in die Mahlastraße während dieser Zeit nicht möglich.

Die Stadtverwaltung bittet Anwohnende und Verkehrsteilnehmende um Beachtung und Verständnis für die Regelungen. Besucherinnen und Besucher der Jugendstil-Festhalle können die Tiefgarage der Festhalle nutzen.

Stadt Landau