  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

16.10.2025, 9:04 Uhr

Landau – Für Veranstaltung und Demo: Haltverbote und Sperrungen in der Landauer Mahlastraße am Samstag, 18. Oktober

Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag, 18. Oktober, findet in der Landauer Jugendstil-Festhalle eine Veranstaltung statt, an der auch Bundestagspräsidentin Julia Klöckner teilnimmt – begleitet von einer Gegendemonstration vor der Veranstaltungsstätte.

Um einen sicheren und geordneten Ablauf der Veranstaltung und der Versammlung zu gewährleisten, richtet die Stadt Landau in der Mahlastraße Haltverbote auf beiden Straßenseiten ein. Diese gelten im Abschnitt zwischen Martin-Luther-Straße und Rheinstraße – und zwar ab 12 Uhr bis in die späten Abendstunden. Darüber hinaus ist die Einfahrt von der Rheinstraße in die Mahlastraße während dieser Zeit nicht möglich.

Die Stadtverwaltung bittet Anwohnende und Verkehrsteilnehmende um Beachtung und Verständnis für die Regelungen. Besucherinnen und Besucher der Jugendstil-Festhalle können die Tiefgarage der Festhalle nutzen.
Stadt Landau

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Mannheim – Nachtrag: Nach Schüssen in Kiosk – Tatverdächtiger 26-jähriger in Haft

    • Mannheim – Nachtrag: Nach Schüssen in Kiosk – Tatverdächtiger 26-jähriger in Haft
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Wie bereits berichtet kam es am Samstag, 04.10.2025, gegen 19 Uhr im Quadrat G 7 zu einem größeren Polizeieinsatz, nachdem ein Tatverdächtiger zuvor einen Kiosk im Quadrat G 7 betrat und unmittelbar danach mehrfach auf einen 39-jährigen Mann geschossen hatte. Dieser wurde durch die Schüsse lebensgefährlich verletzt, befindet sich aber nach ... Mehr lesen»

      • Weinheim – Cornelia Lauinger, Leiterin der städtischen Immobilienwirtschaft, wurde im Gemeinderat verabschiedet

    • Weinheim – Cornelia Lauinger, Leiterin der städtischen Immobilienwirtschaft, wurde im Gemeinderat verabschiedet
      Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar. „Sie haben die Stadt geprägt“ Cornelia Lauinger, Leiterin der städtischen Immobilienwirtschaft, wurde im Gemeinderat verabschiedet INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Sie hat in der Stadt Spuren hinterlassen, die man lange sehen wird – wie es am Bau auch so üblich ist. „Sie haben Ihr Amt und damit auch die Stadt geprägt“, bescheinigte Weinheims ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Unfall auf der Jungbuschbrücke – PKW landet auf dem Dach – 4 Verletzte

    • Mannheim – Unfall auf der Jungbuschbrücke – PKW landet auf dem Dach – 4 Verletzte
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Mittwochabend, gegen 22.00 Uhr, befuhr 18-Jähriger mit seinem BMW, von der Freherstraße kommend, die Jungbuschbrücke in Richtung Neckarstadt. Hier wollte der 18-Jährige von der rechten Fahrspur auf die linke wechseln, übersah dabei den neben ihm fahrenden Hyundai einer 33-Jährigen und kollidiert mit diesem. Durch die Kollision wurde der Hyundai ... Mehr lesen»

      • Haßloch – Igel in Not

    • Haßloch – Igel in Not
      Haßloch / Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Mittwoch, den 15.10.2025 um 11:30 Uhr meldete ein Radfahrer auf einem Feldweg in Haßloch im Bereich der Rennbahnstraße einen Igel in Not. Der Igel wollte ein anliegendes Grundstück durch einen Maschendrahtzaun verlassen und blieb in diesem stecken. Aus eigener Kraft konnte er sich nicht mehr ... Mehr lesen»

      • Speyer – Wasserschaden in der Integrierten Gesamtschule

    • Speyer – Wasserschaden in der Integrierten Gesamtschule
      Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. In der Integrierten Gesamtschule Speyer ist es zu einem erheblichen Wasserschaden gekommen. Dieser wurde am Mittwoch, 15. Oktober 2025, festgestellt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Ursache war nach aktuellem Stand ein Materialversagen an einem Flexpanzerschlauch eines Experimentiertisches in einem Fachraum im ersten Obergeschoss. Vermutlich trat das Wasser bereits in den Abendstunden des 14. ... Mehr lesen»

      • Landau – Zwei Bundeswehrübungen im Landkreis Südliche Weinstraße – Diesmal in den Verbandsgemeinden Offenbach und Edenkoben

    • Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Bundeswehr hat die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße darüber informiert, dass sie von Dienstag, 28. Oktober, bis Donnerstag, 30. Oktober, eine Übung auch auf dem Gebiet des Landkreises Südliche Weinstraße abhalten wird. Etwa 25 Soldatinnen und Soldaten werden im Einsatz sein, vorwiegend in der Verbandsgemeinde Offenbach. Angekündigt ist auch, dass die ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Gemeinsam „Seniorenherbst“ feiern Veranstaltungen für ältere Menschen ab 65 Jahren in den Stadtteilen noch bis Ende November

    • Heidelberg – Gemeinsam „Seniorenherbst“ feiern Veranstaltungen für ältere Menschen ab 65 Jahren in den Stadtteilen noch bis Ende November
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Bis in den November 2025 hinein finden in den Heidelberger Stadtteilen noch die traditionellen „Seniorenherbste“ statt. Sie werden gemeinsam von der Stadt Heidelberg und den Stadtteilvereinen veranstaltet. Das bunte Unterhaltungsprogramm variiert je nach Stadtteil und hat von Lesungen und Sketchen bis hin zu Gesangseinlagen und Tanzvorstellungen einiges zu bieten. Für ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Vorstand der Verbünde im Land Baden-Württemberg nun wieder vollständig

    • Mannheim – Vorstand der Verbünde im Land Baden-Württemberg nun wieder vollständig
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Neu im Vorstand der Verbünde im Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) ist seit 13. Oktober 2025 Bastian Goßner, Geschäftsführer der Donau-Iller-Nahverkehrsverbund-GmbH aus Ulm. Die außerordentliche Wahl bei der Sitzung der Fachgruppenversammlung war notwendig geworden, weil das bisherige Vorstandmitglied, Christoph Heneka, ehemaliger Geschäftsführer des naldo, aus Krankheitsgründen ausgeschieden war. Die Wahlperiode dauert bis ... Mehr lesen»

      • Erbach – Vandalen beschädigen Toilettenanlage am Parkdeck/Rund 5000 Euro Schaden

    • Erbach – Vandalen beschädigen Toilettenanlage am Parkdeck/Rund 5000 Euro Schaden
      Erbach / Aus der MRN-News Nachbarschaft (ots) Bislang unbekannte Täter beschädigten zwischen Dienstag (14.10.) und Mittwoch (15.10.) mutwillig die Einrichtung der öffentlichen Toilettenanlage am Parkdeck in der Neuen Lustgartenstraße. Die Vandalen verursachten hierdurch nach ersten Schätzungen einen Schaden von rund 5000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Anwohner oder Zeugen mit ... Mehr lesen»

      • Landau – Wider das Vergessen: Zum 85. Jahrestag gedenkt Landau am 22. Oktober der Deportation von Jüdinnen und Juden nach Gurs

    • Landau – Wider das Vergessen: Zum 85. Jahrestag gedenkt Landau am 22. Oktober der Deportation von Jüdinnen und Juden nach Gurs
      Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. Zwei Stunden – mehr gestanden die Nazis den Landauer Jüdinnen und Juden nicht zu, um ihr Hab und Gut zusammenzupacken, ihre Häuser zu räumen und ihr altes Leben hinter sich zu lassen. Es war der 22. Oktober 1940 und Gauleiter Josef Bürckel hatte beschlossen, dass die Saarpfalz, zu ... Mehr lesen»

﻿

