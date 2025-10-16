Landau – Bis Ende des Jahres: Stadtbibliothek Landau ab Donnerstag, 23. Oktober, mit verkürzten Öffnungszeiten

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadtverwaltung Landau informiert: Aufgrund von Personalausfall muss die Stadtbibliothek ihre Öffnungszeiten ab 23. Oktober donnerstags und freitags verkürzen.

Die neuen Öffnungszeiten bis voraussichtlich Ende des Jahres lauten wie folgt:

Montag und Dienstag: 14 bis 18 Uhr

Donnerstag und Freitag: 10 bis 16 Uhr

Samstag: 9 bis 13 Uhr

Das Team der Stadtbibliothek bittet um das Verständnis der Besucherinnen und Besucher. Alle Informationen auch zum digitalen Angebot der Stadtbibliothek gibt es im Internet unter https://opac.landau.de.

Quelle: Stadt Landau