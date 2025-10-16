Landau – Bis Ende des Jahres: Stadtbibliothek Landau ab Donnerstag, 23. Oktober, mit verkürzten Öffnungszeiten

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadtverwaltung Landau informiert: Aufgrund von Personalausfall muss die Stadtbibliothek ihre Öffnungszeiten ab 23. Oktober donnerstags und freitags verkürzen.
Die neuen Öffnungszeiten bis voraussichtlich Ende des Jahres lauten wie folgt:
Montag und Dienstag: 14 bis 18 Uhr
Donnerstag und Freitag: 10 bis 16 Uhr
Samstag: 9 bis 13 Uhr
Das Team der Stadtbibliothek bittet um das Verständnis der Besucherinnen und Besucher. Alle Informationen auch zum digitalen Angebot der Stadtbibliothek gibt es im Internet unter https://opac.landau.de.
Quelle: Stadt Landau