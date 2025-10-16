Hockenheim – Bauamt passt Zuständigkeiten an

Hockenheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Strukturen und Zuständigkeiten verändern sich, passen sich neuen Gegebenheiten an und entwickeln sich weiter. So auch im Fachbereich Bauen und Wohnen der Stadtverwaltung Hockenheim.

Um die Abläufe weiter zu optimieren, wurden einige Zuständigkeiten neu strukturiert. Dies betrifft überwiegend Themen, die bisher bei der Stadtplanung und Grünpflege verortet waren.

Ein Großteil der Aufgaben, die den Bereich Grünpflege betreffen, wandern von der Stadtplanung zum Baubetriebshof (Telefon: 06205 – 21 2660, E-Mail: bauhof@hockenheim.de). Hierzu gehören die Grün- und Parkanlagen sowie die Baumpflege. Auch die Betreuung der Spielplätze wird vom Bauhof durchgeführt. Darüber hinaus fällt auch die Instandhaltung der Wirtschaftswege sowie die Beseitigung von Schlaglöchern in die Zuständigkeit des Bauhofs.

Die Betreuung des Gartenschauparks übernimmt von Stadtseiten Sascha Weber vom Fachbereich Bauen und Wohnen (E-Mail: s.weber@hockenheim.de, Telefon: 06205 – 21 2684). Infos sowie Ansprechpersonen des Förderverein Gartenschaupark Hockenheim e.V. sind auf der Homepage des Fördervereins unter https://www.gartenschaupark.de/ zu finden.

Die Friedhofsverwaltung liegt beim Baucontrolling (Telefon: 06205 – 21 2683, E-Mail: c.dorn@hockenheim.de).

Die Vermietung der Grillhütte, des Muldhäusel sowie des Waldfestplatzes laufen ab dem 1. November 2025 über Sandra Szast vom Fachbereich Bauen und Wohnen (Telefon: 06205 – 21 2603, E-Mail: s.szast@hockenheim.de). Der Waldfestplatz steht ausschließlich in Hockenheim ansässigen Vereinen zur Verfügung. Alle Informationen und Nutzungsbedingungen sind in der Benutzungsordnung zu finden: https://www.hockenheim.de/startseite/rathaus/stadtrecht.html. Die Reservierung der Grillhütte und des Muldhäusel erfolgt über das Online-Formular auf der städtischen Homepage: https://www.hockenheim.de/startseite/leben/grillgelegenheiten.html

Eine Übersicht über alle Fachbereiche nebst Ansprechpartnern finden sich auf der Homepage der Stadtverwaltung: https://www.hockenheim.de/startseite/rathaus/mitarbeiter.html

Quelle: Stadtverwaltung Hockenheim