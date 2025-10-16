Heidelberg – Hauptsache digital?“ – Bildung zwischen Anspruch und Wirklichkeit: Veranstaltung am 16. Oktober im Tink Tank Campbell um 20 Uhr

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Digitalisierung an unseren Schulen ist ein zentrales Bildungsthema unserer Zeit – mit hohen Erwartungen und oftmals begrenzter Realität im Schulalltag. Wie können wir digitale Bildung sinnvoll und nachhaltig gestalten? Was funktioniert – und was eben nicht? Die Landtagskandidatin der CDU Heidelberg lädt zu einer öffentlichen Abendveranstaltung ein, die Impulse aus Theorie und Praxis zusammenbringt – mit Raum für Perspektiven, die im politischen Diskurs oft zu kurz kommen.

Ablauf der Veranstaltung

20:00 Uhr – Begrüßung

Nicole Huber, CDU-Landtagskandidatin für Heidelberg

20:05 Uhr – Impulsvortrag

Steffen Haschler, Gymnasiallehrer und Mitglied im Chaos Computer Club

„Was digitale Bildung leisten kann – und was nicht“

Ein kritischer, aber konstruktiver Blick auf Chancen und Grenzen digitaler Bildung aus Sicht eines Praktikers mit Technikverstand.

20:25 Uhr – Podiumsgespräch

Moderation: Nicole Huber

Gespräch mit:

• Steffen Haschler

• Dr. Peer Hübel, Gymnasiallehrer und Mitglied einer Schulleitung

Diskussionsthemen:

• Wie verändert sich das Rollenbild von Lehrerinnen und Lehrern im digitalen Klassenzimmer?

• Welche Kompetenzen brauchen Kinder und Jugendliche heute – jenseits von Tablets und WLAN?

• Wie gut bereitet das Lehramtsstudium auf den Alltag in der Schule vor?

• Welche Verantwortung tragen Eltern, Schulen – und die Bildungspolitik?

ab ca. 21:10 Uhr – Publikumsfragen und offener Austausch

Veranstaltung: Hauptsache digital?“ – Bildung zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Donnerstag, 16. Oktober 2025 · 20:00 Uhr

Tink Tank Campbell · Emil-Gumbel-Straße 1 · 69126 Heidelberg

Quelle: Landtagskandidatin Nicole Huber, CDU