Germersheim – Bewerbertraining der Jahrgangsstufe 10 – Auftaktveranstaltung in der neuen Talent Company



Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar – „Am besten lernt man Bewerben, indem man es einfach ausprobiert!“

Mit diesem Gedanken starteten in diesen Tagen über 100 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10 der Carl-Benz-Gesamtschule Wörth in einen Tag voller praxisnaher Erfahrungen, rund um das Thema

Bewerbung und Berufseinstieg.

In sieben Workshops gaben Unternehmen wie Lidl, Miro, Siemens, der Globus Baumarkt, das

Pfarrer-Johann-Schiller-Haus aber auch die Industrie- und Handelskammer Pfalz spannende

Einblicke in den Bewerbungsprozess – vom überzeugenden Anschreiben über das

Vorstellungsgespräch, bis hin zur gelungenen Selbstpräsentation. Die Jugendlichen konnten

dabei in realistischen Bewerbungssituationen ihr Können zeigen, erhielten ehrliches Feedback

aus erster Hand und viele hilfreiche Tipps für ihren weiteren Berufs- und Bildungsweg.

Die Organisation des Tages lag in den Händen von Alexander Schnur, dem Koordinator für

Berufsorientierung an der Carl-Benz-Gesamtschule Wörth. Unterstützt wurde er von den

beteiligten Unternehmen, die als Partner der in der Schule installierten „Talent Company“ eng

mit den Lehrkräften zusammenarbeiten. Dazu der Erste Kreisbeigeordnete, Christoph

Buttweiler: „Die Talent Company ist ein neu eingerichteter Raum für Berufsorientierung an der

Carl-Benz-Gesamtschule in Wörth. Auf rund 200 Quadratmetern bietet sie eine moderne

Umgebung für Bewerbungstrainings, Beratungsgespräche, Workshops oder Info-

Veranstaltungen rund um das Thema Übergang Schule – Beruf.“ Landrat Martin Brandl ergänzt:

„Ohne die Globus Stiftung und die Strahlemann-Stiftung hätten wir den Fachraum für die

Talent Company nicht realisieren können. Jetzt konnte das einstige Konzept mit Leben gefüllt

werden, was für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein guter erster Schritt war.“



Ziel der Talent Company ist es, den Schülerinnen und Schülern den direkten Kontakt zu

Betrieben, Institutionen und Fachleuten zu ermöglichen und sie auf ihrem individuellen

Berufsweg zu begleiten. Die Koordination der Talent Company liegt bei Andreas Römer. Römer

wörtlich: „Die regionalen Unternehmen und Einrichtungen, also unsere Job Wall Partner, tragen

wesentlich zum Erfolg bei. Sie präsentieren Ausbildungs- und Praktikumsplätze, gestalten

Workshops und begleiten Jugendliche auf ihrem Weg in die Berufswelt.“

Das Bewerbertraining, unterstützt durch die Wirtschaftsförderung im Landkreis Germersheim,

war somit die erste Veranstaltung in der neuen Talent Company. Und auch nach Meinung der

für das Thema Wirtschaftsförderung zuständigen Kreisbeigeordneten, Anette Kloos „…ein

gelungener Auftakt für alle Beteiligten.“

Bereits im November folgen weitere Veranstaltungen zu verschiedenen Berufsfeldern und

Themen. „Ich fand es super, dass wir echtes Feedback bekommen haben. Jetzt weiß ich, worauf

ich beim Vorstellungsgespräch achten muss“, berichtete abschließend eine Teilnehmerin nach

dem ersten Workshop-Tag. Weitere Informationen zur Talent Company und zu den

Berufsorientierungsangeboten der Carl-Benz-Gesamtschule sind auf der Schul-Homepage

unter www.cbg-woerth.de/beruf-und-studium/talent-company/ einzusehen.